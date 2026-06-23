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UBCKNN phạt ba doanh nghiệp, đơn vị liên quan Shark Thủy về lỗi công bố thông tin trong hoạt động trái phiếu

| | Thị trường chứng khoán

UBCKNN phạt ba doanh nghiệp, đơn vị liên quan Shark Thủy về lỗi công bố thông tin trong hoạt động trái phiếu

Ngày 18/06/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đồng loạt ban hành quyết định xử phạt ba doanh nghiệp về lỗi công bố thông tin trong hoạt động trái phiếu, gồm Anh ngữ Apax (AECC), Khu Đông - Phú Quốc (KDPC) và Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông (KDCC).

Theo đó, UBCKNN phạt CTCP Anh ngữ Apax (Apax English - AECC) 100 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu.

Trong kỳ báo cáo năm 2023 và bán niên 2024, AECC không gửi HNX báo cáo tình hình thực hiện cam kết, BCTC, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán và tình hình thanh toán gốc, lãi.

Tương tự, trong kỳ báo cáo bán niên 2024, năm 2024 và bán niên 2025, AECC không gửi HNX các BCTC, báo cáo tình hình thực hiện cam kết, tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán và tình hình thanh toán gốc.

Ngoài ra, AECC còn không công bố quyết định xử phạt hành chính số 156/QĐ-XPHC ngày 16/04/2024. Đây là án phạt với số tiền 92.5 triệu đồng sau khi AECC vi phạm lỗi công bố thông tin xảy ra trong giai đoạn 2021 - 2023.

Anh ngữ Apax chính là công ty con của CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC) với tỷ lệ sở hữu 66.36% vốn điều lệ (căn cứ theo BCTC hợp nhất quý 4/2022 của IBC), giữ vai trò mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - đối tượng vướng lùm xùm huy động vốn từ nhiều người và bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7,600 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc (KDPC), UBCKNN xử phạt số tiền 60 triệu đồng về lỗi gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX đối với các báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, BCTC và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Còn với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông (KDCC), UBCKNN xử phạt số tiền 92.5 triệu đồng do chưa công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, BCTC và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các BCTC, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong các kỳ năm 2021 và bán niên 2022.

Theo Bảo Châu

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