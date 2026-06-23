Một doanh nghiệp “họ” FPT lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Theo tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, mã FOC) dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng.

Với hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ cần chi 184 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Trong đó, công ty mẹ là CTCP Viễn thông FPT (FOX) nắm giữ hơn 10,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 56,51% cổ phần) dự kiến sẽ thu về khoảng 104 tỷ đồng. Tiếp đến là Tập đoàn FPT sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,86%) sẽ "bỏ túi" khoảng 44 tỷ.

﻿FPT Online là công ty con của tập đoàn FPT chuyên về quảng cáo trực tuyến với nguồn thu chính đến từ khai thác quảng cáo trên báo điện tử Vnexpress. Đây còn là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức cao hàng năm. Từ khi lên sàn UPCoM cuối 2018, năm nào cổ đông FPT Online cũng được nhận cổ tức bằng tiền, cao nhất là mức 200% của năm 2020.

Đề xuất này được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Cụ thể, FPT Online đạt 804 tỷ đồng doanh thu và 156,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 14% và 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.664 đồng/cp.

Bước sang năm 2026, FPT Online đặt kế hoạch doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 12% và 30% so với năm trước. Công ty dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa 10% lợi nhuận sau thuế năm 2026. Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến không thấp hơn 50%.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, FPT Online cũng trình cổ đông phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách ứng viên gồm bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Thế Phương và ông Phạm Thanh Tuấn. Các thành viên HĐQT được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới theo quy định.

Đối với Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, công ty đề xuất bầu 3 thành viên gồm ông Nguyễn Đình Hùng, ông Nguyễn Thái Hiệp và bà Nguyễn Thị Kim Phương.

Ngoài ra, FPT Online dự kiến trình phương án bán toàn bộ 51.391 cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng được mua là cán bộ nhân viên nòng cốt từ Level 5 trở lên. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.