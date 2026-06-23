Một mã chứng khoán bất ngờ "tím lịm" với thanh khoản đột biến, chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường phiên 23/6 ghi nhận cổ phiếu TVS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt bất ngờ tăng hết biên độ 6,98% lên mức 13.800 đồng/cp, mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Thanh khoản cũng bùng nổ khi tạm dừng phiên sáng đã có gần 240 nghìn cổ phiếu sang tay, đột biến so với khối lượng bình quân chỉ khoảng 40 nghìn đơn vị/phiên giai đoạn liền trước đó.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu chứng khoán này xuất hiện sau khi công ty vừa báo cáo hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành vào ngày 16/6/2026, TVS hoàn tất phân phối 4,2 triệu cổ phiếu ESOP cho 32 cán bộ, nhân viên. Số lượng cổ phiếu phát hành tương đương 1,87% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến diễn ra trong quý 2 – 3 năm nay.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 42 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty. Người lao động không phải nộp tiền mua cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng và giải tỏa dần theo thời gian. Sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 25% tổng số cổ phiếu ESOP nêu trên sẽ được giải tỏa; sau ngày 31/12/2027, giải tỏa tiếp 35% lượng cổ phiếu; số cổ phiếu còn lại sẽ được giải tỏa sau ngày 31/12/2028.

HĐQT quyết định việc nới lỏng (rút ngắn) thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong từng thời kỳ, đảm bảo thời gian rút ngắn luôn tuân thủ quy định về thời gian hạn chế tối thiểu theo quy định.

Hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của Chứng khoán Thiên Việt tăng lên mức 2.286 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, công ty lên mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 ở mức 340 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19% so với kết quả thực hiện của năm trước

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp chốt tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu ở mức 7% (700 đồng/cp). Sang năm tài chính 2026, tỷ lệ tạm ứng cổ tức được đề xuất tối đa 10% vốn điều lệ dưới hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Chứng khoán Thiên Việt cũng vừa có biến động về nhân sự thượng tầng khi Thành viên HĐQT Bùi Thị Kim Oanh đã có đơn từ nhiệm. Người được bầu thay thế là ông Lý Xuân Hải (SN 1965). Vị này từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) giai đoạn 2005 - 2012.

Về Ban kiểm soát, TVS miễn nhiệm hai thành viên là bà Trần Thị Hồng Nhung và Trưởng BKS Đỗ Việt Hùng do thời gian đương nhiệm đã kéo dài hơn 17 năm. Hai thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là bà Thái Thị Vân Anh và bà Trương Ngọc Hương Quỳnh.