Ông Trần Đình Long tăng tốc làm năng lượng sạch: Lập công ty điện gió 2.000 tỷ đồng

Mới đây, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) đã thông qua Nghị quyết về việc góp vốn thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo cụ thể là điện gió và điện mặt trời.

Doanh nghiệp được thành lập với quy mô vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ nắm giữ 30% vốn điều lệ, tương đương số tiền góp vốn là 600 tỷ đồng. Công ty có trụ sở chính đặt tại phường Tân An, Thành phố Cần Thơ. HĐQT HPG đã ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc tập đoàn làm người đại diện quản lý toàn bộ 600 tỷ đồng vốn góp.

Động thái này cho thấy tập đoàn đang từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các nguồn điện tái tạo.

Những năm gần đây, tập đoàn liên tục triển khai các dự án điện mặt trời tại các khu liên hợp sản xuất thép, coi đây là một phần trong chiến lược giảm chi phí năng lượng và nâng cao khả năng tự chủ điện phục vụ sản xuất.

Điển hình, trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn tự đáp ứng khoảng 90% nhu cầu điện cho sản xuất thép, tương đương giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng. Khi các KCN Hòa Mạc, Phố Nối A, Yên Mỹ II gần như lấp đầy (bình quân 95%, riêng Hòa Mạc đạt 100%), điện mặt trời áp mái trở thành mảnh ghép gia tăng giá trị hạ tầng thay vì chỉ là giải pháp tiết giảm chi phí.

Vào hồi đầu năm 2026, ﻿CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát ký MOU với Hero Future Energies Việt Nam (HFE) và Horus Power để triển khai điện mặt trời áp mái tại các KCN do Hòa Phát đầu tư. Hai đối tác sẽ đầu tư – sở hữu – vận hành (IPP) hệ thống điện trên mái nhà xưởng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn xanh của khách thuê, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia cần chứng chỉ I-REC cho xuất khẩu.

HFE hiện sở hữu danh mục khoảng 7,5 GW năng lượng tái tạo toàn cầu, được IFC và KKR hậu thuẫn – một nền tảng tài chính đủ mạnh để bảo đảm tính dài hạn của các dự án.

Mới đây nhất, Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết từ ngày 10/05 - 30/06/2026 đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất hơn 2.500 KWp tại hồ điều hòa trong Khu liên hợp. ﻿

Hệ thống điện mặt trời tại hồ điều hòa thuộc phân kỳ 2 của dự án với công suất thiết kế đạt 22,5 MWp. Sản lượng tự phát điện của phân kỳ 2 đạt khoảng 32,8 triệu KWh, giúp cắt giảm 22.000 tấn khí CO2 mỗi năm.

Theo ông Hoàng Ngọc Phượng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết: “ Dự án điện mặt trời áp mái là một trong những nỗ lực của Thép HPDQ trong việc ứng dụng năng lượng sạch. Chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ tiếp nối thành công của phân kỳ 1, mang đến hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thêm giá trị cho môi trường và cộng đồng ”.