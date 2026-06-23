Kido chuyển nhượng vốn tại Kido Nhà Bè cho Vocarimex

Công ty CP Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Kido - Nhà Bè (Kido Nhà Bè).

Cụ thể, KDC sẽ ưu tiên chuyển nhượng 51% vốn Kido Nhà Bè cho Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex).

Được biết, Vocarimex chính là thành viên góp vốn còn lại tại Kido Nhà Bè. Trường hợp phần vốn góp mà Vocarimex không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày KDC thông báo chào bán thì sẽ được chào bán cho bên thứ ba với cùng điều kiện chào bán cho Vocarimex.

Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 42 tỷ đồng, tương ứng 100% giá trị phần vốn góp tại Kido Nhà Bè ghi trên sổ sách của KDC. Thời gian thực hiện trong quý II/2026.

Việc chuyển nhượng nói trên nằm trong phương án tái cấu trúc ngành dầu ăn của Kido đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Theo đó, Kido sẽ đưa Tường An trở thành công ty chủ lực quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn. Tường An sẽ sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp Kido Nhà Bè (thông qua Vocarimex) với cấu trúc như sau:

Nguồn: KDC

Sau tái cấu trúc, Kido dự kiến nắm tối thiểu 97% Tường An; Tường An sở hữu tối thiểu 93% Vocarimex; còn Vocarimex nắm tối thiểu 99% Kido Nhà Bè.

Kido dự kiến các bước tái cấu trúc bao gồm: Vocarimex sẽ thoái toàn bộ 26,54% vốn tại Tường An. Tiếp đến Kido sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Kido Nhà Bè cho Vocarimex hoặc/và bên thứ ba, qua đó Vocarimex sẽ sở hữu tối thiểu 99% vốn Kido Nhà Bè.

Cuối cùng, Tường An phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho KDC qua đó tăng vốn từ 338,8 tỷ đồng lên mức 3.188 tỷ đồng. KDC sẽ thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu của Vocarimex để sở hữu 97% vốn điều lệ Tường An, đồng thời, Tường An sẽ sở hữu tối thiểu 93% vốn Vocarimex.

Ngoài ra, Kido còn tham vọng chào bán cổ phiếu của Tường An lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên HoSE vào thời điểm phù hợp.

Hà Ly