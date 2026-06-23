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Chứng khoán Hòa Bình bị UBCKNN “tuýt còi”

| | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Hòa Bình bị UBCKNN “tuýt còi”

UBCKNN vừa yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình không được tự ý thanh lý tài sản trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), vừa qua, Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Công ty) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQĐHĐCĐ-HBS ngày 12/6/2026, trong đó có nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án bán thanh lý cổ phiếu trên 481 tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Sau diễn biến trên tại Chứng khoán Hòa Bình, UBCKNN đã có công văn yêu cầu Công ty không được sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng; không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng; trong đó không được tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

UBCKNN yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý tài sản của khách hàng. UBCKNN sẽ xử lý nghiêm đối với mọi hành vi lạm dụng, chiếm dụng, sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng trái quy định pháp luật.

Được biết, tại Đại hội năm 2026 vào ngày 12/6/2026, Chứng khoán Hòa Bình đã thực hiện báo cáo rà soát số dư chứng khoán trên 481 tài khoản tại ngày 11/5/2026 với số lượng 10.220.686 cổ phiếu của 501 mã chứng khoán, tương ứng tổng giá trị danh mục hơn 91,65 tỷ đồng.

Chứng khoán Hòa Bình nhận định, số dư chứng khoán 91,65 tỷ đồng được xác định là kết quả của việc nhóm lợi ích sử dụng dòng tiền lậu, bao gồm cả nguồn tiền mặt chiếm dụng từ kinh phí bảo trì của cư dân Iris Garden để đầu cơ trên sàn. Do đó, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân bị chiếm đoạt vốn, Đại hội đã giao quyền phán quyết và nghĩa vụ cho HĐQT phối hợp với Ban tổng giám đốc Chứng khoán Hòa Bình chủ động xây dựng phương án đặt lệnh, thực hiện bán thanh lý toàn bộ hoặc từng phần số lượng hơn 10,22 triệu cổ phiếu trên 481 tài khoản.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Chứng khoán Hoà Bình.

Toàn bộ số tiền mặt thu được, Chứng khoán Hòa Bình cho biết sẽ được phong toả và sử dụng duy nhất để chi trả, hoàn trả trực tiếp vào tài khoản Quỹ Bảo trì phần sở hữu chung cho cộng đồng cư dân đã nộp tiền đối với dự án chung cư Iris Garden (dự án do CTCP Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang làm chủ đầu tư).

PV

markettimes.vn

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