Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều ngày 23/6 bất ngờ giảm mạnh, người mua lỗ gần 5 triệu sau vài tiếng

Cập nhật mới nhất, chiều ngày 23/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với đầu ngày, khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt hạ giá từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết lúc 6h30 sáng, từ 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng xuống còn 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều, về mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, từ 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng xuống còn 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng giảm mạnh nhất ở chiều bán ra với mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mức giảm phổ biến từ 1,3 - 1,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng.

DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, về mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh nhất, với mức giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải chiều ngày 23/6

Đà giảm mạnh của giá vàng khiến nhà đầu tư mua vàng vào đầu phiên chịu khoản lỗ đáng kể. Nếu mua vàng miếng SJC lúc 6h30 sáng với giá 148,6 triệu đồng/lượng và bán ra theo giá hiện tại, người mua sẽ lỗ khoảng 4,6 triệu đồng/lượng. Mức lỗ tương tự cũng xảy ra với vàng nhẫn SJC.

Cũng trong chiều 23/6, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống ngưỡng 4.091 USD/ounce. Hiện, giá giao ngay đã khôi phục lên khoảng 4.110 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của KCM Trade, cho biết giá vàng đã nhận được phần nào sự hỗ trợ từ việc giá dầu giảm trong tuần này. Tuy nhiên, kim loại quý lại không có được lợi thế tương tự từ đồng USD khi đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá nhờ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp chính sách tuần trước. Nhà đầu tư đang dần phản ánh kịch bản chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt dưới thời Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho biết, trong bối cảnh thị trường lao động vẫn ổn định, trọng tâm hiện nay của ông là đánh giá liệu lạm phát ở mức cao có kéo dài hay sẽ hạ nhiệt khi tác động từ các mức thuế quan cao dần suy giảm, đồng thời theo dõi khả năng căng thẳng tại Trung Đông được giải quyết.

Về mặt địa chính trị, Mỹ đã tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày sau vòng đàm phán đầu tiên thuộc khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình mới. Bên cạnh đó, các quan chức cũng ghi nhận tình trạng giao tranh tại Lebanon tiếp tục lắng dịu theo thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với giới chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin cho rằng nước này đã bắt đầu các cuộc thảo luận liên quan đến chương trình hạt nhân.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Năm. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm và có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong những tháng tới.