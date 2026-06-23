Lãi suất ngân hàng 23/6 tại MB, HDBank, Sacombank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 23/6 cho thấy mặt bằng lãi suất kỳ hạn ngắn tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều ngân hàng. Đáng chú ý, có tới 15 ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, BaoViet Bank, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo và Viet A Bank đều áp dụng lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Trong khi đó, Eximbank và MB niêm yết 4,7%/năm; NCB và Vikki Bank ở mức 4,7-4,75%/năm. LPBank, SHB, Techcombank và VPBank cùng áp dụng mức 4,65%/năm.

Nhóm có lãi suất thấp hơn gồm SeABank với 4,45%/năm, VIB 4,35%/năm, HDBank 4,3%/năm, KienlongBank 4,2%/năm, ABBank 4%/năm, GPBank 3,6%/năm và SCB 1,9%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường. Nhà băng này đang niêm yết 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Saigonbank đứng ngay phía sau với mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ngoài ra, MBV và VCBNeo tiếp tục duy trì mức lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank và VIB cũng niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,9%/năm trở lên còn có LPBank với mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; Bac A Bank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng được niêm yết ở mức 6,8%/năm.

Mặt bằng lãi suất từ 6,5-6,8%/năm hiện cũng được nhiều ngân hàng áp dụng. Techcombank niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; BaoViet Bank 6,7%/năm; SHB 6,5%/năm; Sacombank và Nam A Bank cùng ở mức 6,6%/năm.

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, MB áp dụng mức 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; TPBank và ABBank cùng ở mức 6,25%/năm; VPBank là 6,3%/năm.