Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an và NHNN phối hợp tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp nhằm thống nhất nhận thức và phối hợp triển khai các giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tình trạng lừa đảo trực tuyến đang diễn ra phức tạp tại nước ta trong thời gian vừa qua.

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán số, thương mại điện tử, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn mà các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến lợi dụng để hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, có tổ chức, xuyên quốc gia và hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn, kịch bản lừa đảo với nhiều thủ đoạn như giả danh cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử; lợi dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim rác, ví điện tử và các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận, thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với môi trường số, tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, nền tảng số để đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây lừa đảo quy mô lớn. Đồng thời, đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và sự tham gia của toàn xã hội, của mỗi người dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, phòng chống lừa đảo trực tuyến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý. Mỗi người dân cần tự nâng cao cảnh giác, trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian số. “Trong đó, công tác phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và ngành Ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

6 tập thể nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Tại Hội nghị, đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an gắn với tổng kết công tác phối hợp nghiên cứu, triển khai thử nghiệm giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 6 tập thể. Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo đó, một số nội dung chính của kế hoạch đó là tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thành lập Tổ công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến để huy động lực lượng, đồng bộ, trí tuệ, tập thể phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

Hội nghị chứng kiến lễ ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Về phạm vi và thời gian thực hiện kế hoạch: Phạm vi trong phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tập trung vào lừa đảo trực tuyến, thời gian thực hiện từ tháng 7/2026 đến tháng 7/2029. Về nội dung thực hiện gồm: xây dựng kết nối, chia sẻ thông tin giữa Bộ Công an và NHNN phục vụ công tác phòng chống tội phạm. NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán kết nối hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu trực tuyến theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm lừa đảo trực tuyến theo quy định của pháp luật. Tăng cường phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ra mắt Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, NHNN, công an các tỉnh thành phố, TCTD, trung gian thanh toán

Tại Hội nghị cũng đã chứng kiến ra mắt Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, NHNN, công an các tỉnh thành phố, TCTD, trung gian thanh toán.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, cách đây 1,5 năm, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an cùng với đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN đã ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Trong thời gian qua, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị chức năng của Bộ để phối hợp chặt chẽ với NHNN và ngành Ngân hàng trong việc triển khai có hiệu quả cao Quy chế phối hợp đã ký kết, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo Thống đốc, thời gian qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Giao dịch qua kênh số tăng nhanh với tổng giá trị giao dịch rất lớn, nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý qua kênh số.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng số, thanh toán điện tử, ví điện tử và các dịch vụ trực tuyến, tình hình lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến ngày càng phức tạp, có tổ chức, xuyên biên giới, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến niềm tin đối với môi trường số. Vì vậy, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng và củng cố niềm tin xã hội đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết.

Trên tinh thần đó, Thống đốc NHNN cho rằng việc Bộ Công an và NHNN tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến hết sức có ý nghĩa. Đây là bước cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp của hai Bộ, đồng thời là cơ sở để hai cơ quan chuyển mạnh từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp thường xuyên, chủ động, có quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và có công cụ kỹ thuật hỗ trợ thực hiện.

Đặc biệt, việc thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp phòng, chống lừa đảo trực tuyến là cơ chế cần thiết để tăng cường chỉ đạo, điều phối, xử lý nhanh các tình huống phát sinh; bảo đảm các yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan chức năng Bộ Công an và các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả hơn.

Về phía NHNN, Thống đốc cho biết ngành Ngân hàng xác định phòng, chống lừa đảo trực tuyến là một nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an toàn, bảo mật hoạt động ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt. NHNN sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai nghiêm túc Kế hoạch phối hợp; khẩn trương kết nối, cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp cảnh báo, ngăn chặn, tạm dừng, phong tỏa tài khoản, ví điện tử liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Hội nghị ký kết là dấu mốc quan trọng nhằm tạo đột phá trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến thời gian tới. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình lừa đảo trực tuyến trên thế giới và tại Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng đã triệt để lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ, mạng xã hội, viễn thông, ngân hàng số, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để hoạt động phạm tội. Tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Theo đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, những năm gần đây, việc phối hợp giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an với các đơn vị chức năng của NHNN trong phòng chống lừa đảo trực tuyến đã được triển khai bước đầu và đạt được một số kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, trước những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm khiến công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, yêu cầu đưa mối quan hệ phối hợp lên tầm cao mới, ký kết và triển khai kế hoạch với nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, tiến độ rõ ràng nhằm hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn, thực chất hơn đặt ra là cấp thiết.

Sau hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị trong Bộ Công an, công an các địa phương, các cơ quan thuộc NHNN, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung của kế hoạch. Bộ Công an, NHNN giao cho hai cơ quan đầu mối của hai Bộ theo dõi triển khai việc thực hiện kế hoạch, báo cáo ngay lãnh đạo Bộ Công an, NHNN những đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch; những khó khăn vướng mắc nảy sinh để kịp thời tháo gỡ.

“Mục tiêu cao nhất đó là phải sớm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến với: phòng ngừa là cơ bản, phát hiện sớm là then chốt, phối hợp nhanh là đột phá, xử lý nghiêm để răn đe, bảo vệ người dân là mục tiêu cao nhất. Tất cả vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, vì xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, tin cậy”, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh.