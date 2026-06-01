Những dự án nào của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ dư nợ khi tính room tín dụng?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 5386/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại hướng dẫn việc cấp tín dụng đối với một số dự án do Tập đoàn Vingroup, CTCP Hạ tầng hàng không Masterise và CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) triển khai.

Theo NHNN, cơ quan này đã nhận được kiến nghị của 3 doanh nghiệp liên quan đến việc loại trừ dư nợ cấp tín dụng khi tính tăng trưởng tín dụng hằng năm của tổ chức tín dụng cho vay; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn; đồng thời xem xét các vấn đề liên quan đến giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan.

NHNN cho biết các dự án do 3 doanh nghiệp đang triển khai là những công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo tại các công văn của Văn phòng Chính phủ.

Để các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại chủ động trong việc tiếp cận, trao đổi và quyết định cấp tín dụng, NHNN đã hướng dẫn một số nội dung triển khai.

Cụ thể, trường hợp ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho 3 doanh nghiệp để thực hiện các dự án nêu trên thì được loại trừ phần dư nợ cấp tín dụng phát sinh mới hằng năm đối với khách hàng triển khai dự án khi tính toán áp dụng mức tăng trưởng tín dụng hằng năm của ngân hàng.

Tuy nhiên, các ngân hàng phải theo dõi riêng dư nợ phát sinh để thực hiện các dự án và báo cáo về NHNN theo quy định.

NHNN cũng yêu cầu trước khi cấp tín dụng, các ngân hàng phải yêu cầu 3 doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tổng nhu cầu vốn tín dụng đã báo cáo cho từng dự án và có xác nhận, cam kết về mục đích sử dụng vốn cũng như tổng dư nợ cấp tín dụng của từng dự án không vượt quá tổng nhu cầu vốn đã báo cáo.

Liên quan đến tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, NHNN cho biết đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN ngày 22/6/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019/TT-NHNN. Theo đó, các ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định tại thông tư mới này.

Đối với giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng có liên quan, NHNN đánh giá nhu cầu vốn vay để triển khai các dự án là rất lớn và khuyến khích các ngân hàng thương mại phối hợp cấp tín dụng hợp vốn.

Trong trường hợp mức cấp tín dụng của từng ngân hàng vượt giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng hoặc nhóm khách hàng có liên quan, ngân hàng thương mại báo cáo NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định 09/2024/QĐ-TTg.

NHNN đồng thời nhấn mạnh các ngân hàng thương mại phải tự xem xét, quyết định cấp tín dụng trên cơ sở bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, phục vụ các dự án nêu trên; tuân thủ các quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc cấp tín dụng phải dựa trên kết quả thẩm định tính khả thi, hiệu quả của dự án, phương án kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng cũng như phù hợp với khả năng cân đối vốn và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo danh mục đính kèm văn bản, có tổng cộng 18 dự án được đề xuất áp dụng cơ chế này với tổng nhu cầu vốn huy động lên tới hơn 752.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm dự án phục vụ Hội nghị APEC có tổng nhu cầu vốn huy động gần 170.000 tỷ đồng. Danh mục bao gồm Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán và Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Đáng chú ý, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ là dự án có quy mô lớn nhất trong nhóm này với tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 101.400 tỷ đồng, trong khi dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 59.300 tỷ đồng.

Một nhóm dự án lớn khác là các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nhu cầu vốn huy động hơn 162.300 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư gần 145.630 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là hai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, gồm đoạn qua địa bàn Hà Nội và đoạn qua địa bàn Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư lần lượt gần 28.800 tỷ đồng và hơn 25.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhóm dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô vốn lớn nhất trong toàn bộ danh mục, với tổng nhu cầu vốn huy động hơn 212.300 tỷ đồng.

Nhóm này gồm hai dự án là tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ với tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng và tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 147.370 tỷ đồng. Riêng tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có nhu cầu vốn huy động lên tới hơn 125.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục còn bao gồm 8 dự án thuộc tổ hợp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng nhu cầu vốn huy động gần 208.000 tỷ đồng. Các dự án gồm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Đài kiểm soát không lưu ATC, tuyến đường kết nối sân bay, khu tái định cư, các công trình hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cùng ba dự án đối ứng BT.