Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 9% trong phiên 24/6

Phiên giao dịch 24/6, cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc Dân (NCB) gây chú ý khi tăng kịch trần 9,38%, đóng cửa ở mức 14.000 đồng/cp.

Thanh khoản cũng tăng mạnh với hơn 2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, gấp 5-10 lần so với các phiên giao dịch gần đây.

Cổ phiếu này tăng mạnh trong bối cảnh NCB đang triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với quy mô lớn.

Mới đây, Hội đồng quản trị NCB đã có Nghị quyết triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy mô 10.000 tỷ đồng. Theo danh sách công bố, 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán. Bà Bùi Thị Thanh Hương — Chủ tịch HĐQT NCB — cũng nằm trong danh sách với gần 48 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Nhà đầu tư mua nhiều nhất là ông Phạm Đức Hùng với 88 triệu cổ phiếu. Các nhà đầu tư khác mua từ 30-58 triệu cổ phiếu.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông NCB đã thông qua việc phát hành 1 tỷ cổ phiếu với giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 10.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 19.300 tỷ lên khoảng 29.279 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 51%. Toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đợt phát hành này là bước hoàn tất kế hoạch tăng vốn tổng quy mô 23.500 tỷ đồng giai đoạn 2024–2029, tức ngân hàng hoàn thành sớm trước 3 năm. Trước đó, NCB đã hoàn thành tăng vốn 13.678 tỷ đồng, gồm 6.178 tỷ trong năm 2024 và 7.500 tỷ trong năm 2025. Toàn bộ vốn huy động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng giai đoạn 2026–2027.