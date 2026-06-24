Khi trải nghiệm khách hàng trở thành thước đo mới của bancassurance

Từ nhu cầu tài chính đa mục tiêu đến kỳ vọng về một hành trình tài chính xuyên suốt

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, 68% người trưởng thành cho biết có khoản để dành trong vòng một năm trở lại đây. Trong đó, phần lớn khoản tiết kiệm được dành cho các mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu (44%) và giáo dục (31%), tỷ lệ dành cho đầu tư hoặc kinh doanh chỉ chiếm khoảng 13%.

Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý: nhu cầu tài chính của người dân ngày càng mang tính tổng thể thay vì riêng lẻ. Một khách hàng có thể đồng thời hướng đến mục tiêu tích lũy cho tương lai, xây dựng quỹ giáo dục cho con, chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu, chuyển giao tài sản cho thế hệ sau và tìm kiếm các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Khi nhiều mục tiêu tài chính cùng song hành trong một hành trình cuộc sống, việc tiếp cận từng sản phẩm hoặc dịch vụ riêng biệt không còn là lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, khách hàng ngày càng kỳ vọng những trải nghiệm liền mạch hơn, nơi các nhu cầu tài chính được kết nối và hỗ trợ xuyên suốt trong cùng một hệ sinh thái.

Xu hướng này cũng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Theo báo cáo Bancassurance Market Growth & Forecast 2026–2035, tại một số thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chiếm hơn 70% doanh số phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), trong khi các giao dịch số thông qua ứng dụng ngân hàng di động đóng góp khoảng 35% doanh số hợp đồng mới. Những số liệu này cho thấy kênh phân phối này đang trở thành kênh tăng trưởng chiến lược của bảo hiểm nhân thọ trong khu vực, được thúc đẩy bởi nhu cầu bảo vệ tài chính dài hạn ngày càng tăng, niềm tin sẵn có của khách hàng với ngân hàng và xu hướng dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số.

Khách hàng ngày càng kỳ vọng những trải nghiệm liền mạch hơn, nơi các nhu cầu tài chính được kết nối và hỗ trợ xuyên suốt trong cùng một hệ sinh thái.

Tại Việt Nam, định hướng này cũng phù hợp với Quyết định số 928/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 – 2030 trong đó đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn, hiệu quả và bao trùm hơn.

Trong bối cảnh đó, mô hình phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) ngày càng khẳng định vai trò kết nối các nhu cầu tài chính vốn trước đây thường được tiếp cận tách biệt. Khi sự kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tư vấn tài chính được phối hợp chặt chẽ, khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp bảo vệ, tích lũy và hoạch định tài chính dài hạn thuận tiện và đồng bộ hơn trong cùng một hành trình trải nghiệm về tài chính.

Khi trải nghiệm khách hàng trở thành thước đo cốt lõi

Trên nền tảng đó, các mô hình hợp tác bancassurance cũng đang được nâng tầm theo hướng đề cao chất lượng tư vấn, tính minh bạch và trải nghiệm khách hàng. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ qua việc các quan hệ hợp tác lâu năm không ngừng được hoàn thiện nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dùng. Một trong những ví dụ tiêu biểu là quan hệ hợp tác chiến lược giữa Prudential Việt Nam (Prudential) và Ngân hàng Quốc Tế (VIB), đã kéo dài hơn một thập kỷ.

Sau khoảng thời gian đồng hành vừa qua, mới đây hai bên đã cập nhật thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng trong cùng một hệ sinh thái tài chính. Động thái này cho thấy nỗ lực của Prudential và VIB trong việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, tích lũy và hoạch định tài chính dài hạn của khách hàng trong bối cảnh nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng.

Ông Matthew Min, Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh Kênh hợp tác Prudential Việt Nam, chia sẻ: "Khách hàng ngày nay không chỉ quan tâm đến một giải pháp bảo hiểm riêng lẻ mà cần một kế hoạch tài chính có thể đồng hành lâu dài cùng họ qua nhiều giai đoạn cuộc sống. Vì vậy, trên nền tảng hợp tác đã xây dựng trong nhiều năm qua, chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực bảo hiểm hàng đầu của Prudential và hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ của VIB sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp và đồng bộ hơn trong quá trình ra quyết định."

Điểm khác biệt trong mô hình hợp tác giữa Prudential và VIB không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở định hướng phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trọng tâm. Hai bên là những đơn vị tiên phong đưa tiêu chí "tỷ lệ duy trì hợp đồng" vào cơ chế hợp tác – một chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và giá trị thực chất khách hàng nhận được, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh số.

Bên cạnh đó, "Ủy ban Quản lý Chuẩn mực Ứng xử Khách hàng" được thành lập từ năm 2023 nhằm giám sát chất lượng tư vấn và đảm bảo các giải pháp tài chính được phân phối phù hợp với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Những bước đi này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của mô hình phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), khi yếu tố minh bạch, tính phù hợp của giải pháp và chất lượng tư vấn trở thành những tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự gắn kết lâu dài với khách hàng.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ VIB cho biết: "Kỳ vọng của khách hàng đang thay đổi rất nhanh. Họ không còn tìm kiếm những sản phẩm tài chính riêng lẻ mà mong muốn một trải nghiệm được kết nối xuyên suốt, từ quản lý tài chính hàng ngày, tích lũy, đầu tư đến bảo vệ cho tương lai. Việc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng Prudential là một phần trong nỗ lực của VIB nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt đi cùng với việc nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng trên từng điểm chạm."

Đến nay, Prudential và VIB đã đồng hành bảo vệ gần 400.000 khách hàng. Thành quả này phản ánh hiệu quả của một mô hình hợp tác được xây dựng trên sự bổ trợ thế mạnh giữa hai bên. Trong khi Prudential mang đến năng lực chuyên sâu về bảo vệ, hoạch định tài chính dài hạn thông qua các giải pháp bảo hiểm, VIB đóng góp nền tảng ngân hàng bán lẻ, năng lực số hóa và hệ sinh thái dịch vụ tài chính phục vụ hàng triệu khách hàng tại Việt Nam.

Thông qua hệ sinh thái ngân hàng – bảo hiểm tích hợp, khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống, từ bảo vệ sức khỏe, tích lũy tài chính, đầu tư dài hạn đến kế hoạch hưu trí hay giải pháp chuyển giao cho thế hệ sau. Danh mục sản phẩm hiện được phân phối qua VIB bao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến cùng nhiều sản phẩm Bảo Hiểm Bán Cùng để gia tăng bảo vệ theo nhu cầu, tham khảo chi tiết tại đây.



