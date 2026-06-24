Lãi suất ngân hàng 24/6 tại MB, HDBank, Sacombank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 24/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì sự phân hóa rõ nét. Trong khi một số ngân hàng vẫn áp dụng mức từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng, phần lớn ngân hàng đang niêm yết trong khoảng 6,5-6,9%/năm.

Theo biểu lãi suất mới nhất, Saigonbank đang là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường đối với kỳ hạn 12 tháng, ở mức 7,2%/năm. Nhà băng này đồng thời niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Xếp sau là nhóm ngân hàng áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB. Trong đó, MBV và VCBNeo duy trì mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng, còn PGBank và VIB áp dụng mức này riêng cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,9%/năm

Ngay sau nhóm dẫn đầu là các ngân hàng có lãi suất 12 tháng ở mức 6,9%/năm.

LPBank đang niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Bac A Bank, BVBank và OCB cũng cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây là nhóm ngân hàng có lãi suất chỉ thấp hơn từ 0,1-0,3 điểm phần trăm so với nhóm dẫn đầu.

Nhóm ngân hàng quốc doanh và MSB cùng niêm yết 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng ở mức 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng niêm yết 6,8%/năm.

MSB cũng đang áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây là nhóm ngân hàng có mặt bằng lãi suất ổn định nhất trên thị trường hiện nay.

Nhiều ngân hàng niêm yết từ 6,5-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm, Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm, trong khi SHB niêm yết 6,5%/năm.

NCB hiện áp dụng mức 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn MB là 6,35%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6% đến dưới 6,3%/năm

VPBank hiện niêm yết 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. TPBank và ABBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm, trong khi PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất

KienlongBank hiện niêm yết 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank là 5,55%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, ACB hiện chỉ niêm yết 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi dưới 200 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhóm ngân hàng có lãi suất cao.

Trong khi đó, SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất thị trường với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, chênh lệch giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện là 3,5 điểm phần trăm. Cụ thể, Saigonbank đang dẫn đầu với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi SCB áp dụng mức 3,7%/năm cho cùng kỳ hạn.