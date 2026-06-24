VietinBank tăng cường kết nối cộng đồng kinh doanh số tại TikTok Agency Partner Vietnam Summit 2026

VietinBank giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại sự kiện

Ngày 18/6/2026, tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TP. Hồ Chí Minh), VietinBank tham gia sự kiện TikTok Agency Partner Vietnam Summit 2026 với vai trò đối tác chiến lược của chương trình. Sự kiện quy tụ gần 800 nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung (creator), agency và đối tác trong hệ sinh thái TikTok Shop.

Thông qua chương trình, VietinBank có cơ hội tiếp cận những xu hướng mới của thị trường, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng số. Đây cũng là dịp để ngân hàng lắng nghe những nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính phù hợp với mô hình kinh doanh hiện đại.

Tại sự kiện, nhiều nội dung trao đổi tập trung vào các chủ đề như thương mại điện tử, livestream commerce, vận hành kinh doanh trên nền tảng số và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Song hành cùng những xu hướng này là nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp thanh toán số, quản lý dòng tiền và tối ưu trải nghiệm giao dịch trong môi trường kinh doanh trực tuyến.

Đại diện VietinBank cho biết, ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời, VietinBank tăng cường hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực để nâng cao trải nghiệm người dùng, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và đồng hành cùng các mô hình kinh doanh trên nền tảng số.

Đối với cộng đồng hộ kinh doanh, VietinBank hiện cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ toàn diện từ mở tài khoản trực tuyến qua eKYC, ứng dụng quản lý bán hàng iShopPro đến các chính sách ưu đãi về vốn, tài khoản và thanh toán. Các giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu vận hành, quản lý dòng tiền hiệu quả và chủ động nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trên môi trường số.

Việc tham gia TikTok Agency Partner Vietnam Summit 2026 tiếp tục khẳng định định hướng của VietinBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế số Việt Nam.