Diễn biến mới phương án nhân sự HĐQT ở Eximbank

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025–2030).

Theo Nghị quyết số 175A/2026/EIB/NQ-HĐQT ban hành ngày 23/6/2026, HĐQT Eximbank quyết định giảm tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII từ 08 xuống còn 07 người, trong đó dự kiến có 06 thành viên độc lập. Tương ứng, số lượng thành viên cần bầu bổ sung hoặc thay thế cũng giảm từ 07 xuống còn 06 người (gồm 05 thành viên độc lập).﻿

Các thành viên HĐQT hiện tại của Eximbank

Sắp tới, ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến ngày 24/07/2026 để xem xét công tác nhân sự HĐQT.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường, Eximbank đã tiếp nhận đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Đồng thời, Eximbank cũng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập theo quy định và sẽ trình các nội dung nhân sự liên quan để ĐHĐCĐ bất thường xem xét theo thẩm quyền.

Eximbank cho biết bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức và tiếp tục đồng hành cùng Eximbank trong quá trình triển khai các định hướng chiến lược, các chương trình chuyển đổi trọng tâm cũng như mục tiêu phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 28/4, Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng. Thay thế các nhân sự trên, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Trí Trung, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah vào HĐQT.﻿

Eximbank cũng thông qua việc miễn nhiệm chức thành Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Hoàng Tâm Châu. Những nhân sự trên đều có Đơn từ nhiệm trước đó.﻿

ĐHĐCĐ cũng bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát mới là bà Phạm Thị Hồng Thu, bà Lưu Thúy Lan và bà Đỗ Thị Túy Phương. Đây đều là các nhân sự đã có nhiều năm gắn bó với Eximbank.﻿

Không chỉ có những thay đổi ở Hội đồng quản trị, ngày 25/5, Eximbank đã nhận được đơn từ nhiệm của ba Phó Tổng Giám đốc gồm ông Đào Hồng Châu, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và ông Nguyễn Hướng Minh.

Theo đó, ông Đào Hồng Châu sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt công tác tại Eximbank kể từ ngày 1/6/2026. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng rời vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính. Trong khi đó, ông Nguyễn Hướng Minh sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/7/2026 để phục vụ công tác bàn giao và triển khai các kế hoạch chuyển tiếp của ngân hàng.

Ngày 29/5/2026, ngân hàng cũng đã nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng.