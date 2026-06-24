Giá vàng lao dốc tối 24/6, mất mốc quan trọng 4.000 USD/ounce

Tối 24/6, giá vàng trên thị trường quốc tế rớt mạnh và tuột mốc quan trọng 4.000 USD/ounce. Theo đó, giá vàng đã bốc hơi tới 120 USD/ounce xuống còn 3.971 USD/ounce.

So với vùng đỉnh gần 5.600 USD/ounce đạt được hồi đầu năm, giá vàng đã giảm hơn 1.600 USD, tương đương giảm 29%.

Theo Kitco News, kim loại quý chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD duy trì quanh mức cao nhất từ đầu năm đến nay, rủi ro Fed tiếp tục nâng lãi suất vẫn hiện hữu và phần bù rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục thu hẹp.

Diễn biến định vị lại kỳ vọng của thị trường sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là yếu tố bất lợi lớn nhất đối với kim loại quý. Nhà đầu tư không còn xem Fed là nguồn hỗ trợ nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, mà thay vào đó tập trung vào sự kết hợp giữa các số liệu kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt, đồng USD mạnh lên và môi trường lãi suất thực vẫn ở mức cao.

Thông thường, vàng và bạc chịu áp lực khi lãi suất tăng bởi đây là các tài sản không mang lại lợi suất, khiến chi phí cơ hội nắm giữ trở nên cao hơn.

Lưu lượng tàu thuyền qua các tuyến phía Bắc và phía Nam của eo biển Hormuz đang gia tăng, dù tuyến hàng hải trung tâm vẫn còn bị gài thủy lôi. Iran đã đồng ý không thu phí quá cảnh trong vòng 60 ngày, trong khi Tehran và Washington vẫn bất đồng về quyền kiểm soát cũng như cơ chế thu phí trong tương lai.

Tác động hiện tại của diễn biến này mang tính giảm phát ở mức độ nhất định. Giá dầu thô đi xuống, áp lực lạm phát từ năng lượng suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng giảm dần.

Đối với bạc, ảnh hưởng tiêu cực thậm chí còn lớn hơn. Việc giá dầu giảm và mức độ định giá rủi ro đối với hoạt động công nghiệp hạ nhiệt đang tác động đến yếu tố chu kỳ của kim loại này, trong khi đồng USD mạnh lên tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu đầu tư.

Chỉ số USD Index tiếp tục tăng sau khi kiểm định mức đỉnh mới của năm 2026 trên ngưỡng 101 điểm trong phiên giao dịch. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn dao động quanh vùng giữa 4%, phản ánh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa đồng USD mạnh, triển vọng lãi suất cao kéo dài và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đang làm suy yếu đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như vàng và bạc trong ngắn hạn.