Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 25/6: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,... giảm mạnh chiều mua, vừa mua đã lỗ ngay 4,5 triệu đồng/lượng

Khảo sát đầu giờ sáng ngày 25/6, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định, song một số doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua vào ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và DOJI giữ nguyên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 24/6. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào duy trì ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với SJC và DOJI. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 142 - 146 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 143,7 triệu đồng/lượng, trong khi giữ nguyên giá bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC và DOJI tiếp tục giữ nguyên giá, lần lượt ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng và 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 141,5 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống còn 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi đi ngang trong phiên 24/6, giá vàng trong nước sáng nay ghi nhận diễn biến phân hóa khi một số doanh nghiệp tiếp tục hạ giá mua vào.

Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng dao động từ 3 - 5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến ở mức 3 - 4,5 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, nhà đầu tư mua vàng rồi bán ngay có thể chịu khoản lỗ tương ứng, tùy theo từng thương hiệu.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng vào phiên giao dịch ngày thứ Tư, đồng thời xuyên thủng mốc quan trọng 4.000 USD/ounce do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống còn 3.973,79 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, sau đó dần phục hồi về mốc 4.012 USD/ounce.

Đồng USD tiếp tục tăng giá, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây áp lực lên nhu cầu.

Giới giao dịch cũng tăng mạnh kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay sau khi ngân hàng trung ương Mỹ phát đi tín hiệu "diều hâu" tại cuộc họp chính sách gần đây, đồng thời lo ngại lạm phát có thể gia tăng do tác động từ xung đột giữa Iran và các bên liên quan.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định: "Thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất ngay từ tháng 9. Cùng với đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng và kỳ vọng lạm phát giảm bớt, các yếu tố này đang tạo áp lực rất lớn lên thị trường kim loại quý."

Theo ông Wong, vàng đang có vùng hỗ trợ ngay dưới mốc 3.900 USD/ounce và lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, do đó khả năng giá vàng sụp đổ là không cao. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường có thể bước vào một giai đoạn tích lũy kéo dài khi vàng không còn là kênh đầu tư được ưa chuộng như trước.

Lãi suất tăng khiến vàng kém hấp dẫn hơn vì đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Kể từ khi lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 1.600 USD/ounce.

Các chuyên gia của ING cũng đã hạ dự báo giá vàng. Ngân hàng này hiện kỳ vọng giá vàng bình quân đạt 4.300 USD/ounce trong quý III/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý IV/2026, thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó lần lượt là 4.850 USD/ounce và 5.000 USD/ounce.

Thị trường hiện cũng chờ đợi báo cáo Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố vào thứ Năm.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, cho rằng nếu các quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn hoặc dữ liệu kinh tế củng cố khả năng duy trì lãi suất cao, giá vàng có thể còn đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn.