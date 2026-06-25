Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng 30 - 50 lần trong 10 năm qua: Lộ diện nhà băng bứt tốc nhanh nhất

Thống kê từ báo cáo tài chính các ngân hàng giai đoạn 2015-2025 cho thấy, những cái tên dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận không phải là các "ông lớn" quốc doanh mà chủ yếu thuộc nhóm ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ, nơi còn nhiều dư địa để bứt phá.

Dẫn đầu toàn hệ thống về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là SeABank. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này chỉ đạt 117 tỷ đồng. Đến năm 2025, con số đã tăng lên 6.868 tỷ đồng, tương đương cao gấp gần 59 lần. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép đạt khoảng 50% mỗi năm – mức cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Đứng ngay sau là MSB với tốc độ tăng trưởng kép 46%/năm. Từ mức lợi nhuận khiêm tốn 158 tỷ đồng năm 2015, MSB đã nâng quy mô lợi nhuận lên hơn 7.058 tỷ đồng vào năm 2025. Chỉ trong một thập kỷ, lợi nhuận của ngân hàng này đã tăng khoảng 45 lần.

Vị trí thứ ba thuộc về LPBank. Đây là một trong những câu chuyện tăng trưởng ấn tượng nhất ngành ngân hàng khi lợi nhuận trước thuế tăng từ 422 tỷ đồng năm 2015 lên 14.269 tỷ đồng năm 2025. Với tốc độ tăng trưởng kép 42%/năm, LPBank hiện đã gia nhập nhóm ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng từ năm 2024.

ABBank và HDBank lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo với mức tăng trưởng kép khoảng 40% và 39% mỗi năm. Trong khi ABBank nâng lợi nhuận từ 118 tỷ đồng lên hơn 3.540 tỷ đồng thì HDBank ghi nhận bước tiến mạnh mẽ hơn về quy mô khi lợi nhuận tăng từ 788 tỷ đồng lên 21.347 tỷ đồng sau 10 năm.

Ở nhóm kế tiếp, Eximbank đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 38%/năm, Nam A Bank đạt 35% và OCB đạt 34%. Đáng chú ý, Nam A Bank đã tăng lợi nhuận từ 253 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 5.253 tỷ đồng năm 2025, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của ngân hàng này trong giai đoạn vừa qua.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tư nhân lớn vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng đáng nể dù quy mô lợi nhuận đã ở mức rất cao. Techcombank là đại diện nổi bật nhất với mức tăng trưởng kép 32%/năm. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng từ 2.037 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 32.538 tỷ đồng năm 2025, trở thành một trong những ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất hệ thống.

ACB, SHB và TPBank cùng ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép quanh mức 31%/năm. Sau một thập kỷ, lợi nhuận ACB tăng từ 1.314 tỷ đồng lên 19.539 tỷ đồng; SHB từ 1.017 tỷ đồng lên 15.021 tỷ đồng; còn TPBank từ 626 tỷ đồng lên hơn 9.231 tỷ đồng.

MB cũng là trường hợp đáng chú ý khi vừa duy trì tốc độ tăng trưởng cao vừa mở rộng mạnh quy mô hoạt động. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng từ 3.221 tỷ đồng năm 2015 lên 34.268 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 27% mỗi năm.

VPBank ghi nhận mức tăng trưởng kép 26%/năm. Sau 10 năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã tăng gần 10 lần, từ 3.096 tỷ đồng lên hơn 30.624 tỷ đồng. Cùng với Techcombank, VPBank hiện nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô lợi nhuận lớn nhất thị trường.

Trong khi các ngân hàng tư nhân nổi lên nhờ tốc độ tăng trưởng cao, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ vị thế áp đảo về quy mô lợi nhuận. Năm 2025, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống với lợi nhuận trước thuế hơn 44.019 tỷ đồng. VietinBank đứng thứ hai với 43.444 tỷ đồng, trong khi BIDV đạt gần 37.788 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm đã rất cao từ năm 2015 nên tốc độ tăng trưởng bình quân của nhóm này thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng tư nhân. Vietcombank đạt mức tăng trưởng kép khoảng 20%/năm, VietinBank đạt 19% và BIDV đạt 17%.

Bức tranh lợi nhuận trong thập kỷ qua cho thấy một xu hướng rõ nét: khoảng cách giữa nhóm ngân hàng dẫn đầu và phần còn lại đang dần được thu hẹp. Nếu như trước đây lợi nhuận ngành ngân hàng chủ yếu tập trung ở nhóm quốc doanh thì hiện nay nhiều ngân hàng tư nhân đã vươn lên cạnh tranh trực tiếp về hiệu quả kinh doanh và quy mô lợi nhuận.

Nhìn từ bảng xếp hạng tăng trưởng, SeABank, MSB và LPBank là ba cái tên tạo nên bước nhảy vọt lớn nhất trong thập kỷ qua. Trong khi đó, Techcombank, MB, HDBank và VPBank lại nổi bật ở khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao ngay cả khi đã đạt quy mô lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây cũng là nhóm ngân hàng góp phần định hình lại trật tự lợi nhuận của ngành ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025.