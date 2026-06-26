Ngân hàng Nhà nước ra khuyến cáo khẩn đến toàn bộ người dân mua bán ngoại tệ

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Trước tình hình lưu hành ngoại tệ giả diễn biến phức tạp tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 vừa phát đi khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chấp hành đúng quy định pháp luật và thận trọng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; bán (đổi) ngoại tệ tại các đại lý đổi ngoại tệ đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Đồng thời, người dân không mua, bán, trao đổi ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước lưu ý, việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân hoặc tại các tổ chức không được phép không chỉ tiềm ẩn rủi ro liên quan đến ngoại tệ giả, gây thiệt hại về tài sản mà còn vi phạm quy định của pháp luật. Theo Điều 27 Chương II Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ có dấu hiệu giả, Ngân hàng Nhà nước đề nghị người dân và doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng, lưu hành hoặc chuyển nhượng cho người khác; đồng thời thông báo cho Công an TP Hà Nội hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để được kiểm tra, xử lý theo quy định và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh nếu có.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, việc chủ động phòng ngừa ngoại tệ giả không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần giữ vững an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định của thị trường ngoại hối trên địa bàn TP Hà Nội.