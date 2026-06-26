Từ 1/7, khách hàng dưới 35 tuổi tại Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB,... đồng loạt đón tin vui

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Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội, thông báo mức lãi suất áp dụng đối với các khoản vay dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7-31/12.﻿

Theo đó, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026 , lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản vay mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi được xác định như sau:﻿

Trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên , lãi suất cho vay được áp dụng ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ bình quân của bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo , lãi suất được áp dụng ở mức 7,5%/năm, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức lãi suất trung và dài hạn bình quân của bốn ngân hàng này.

Chính sách được triển khai theo chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 4290/NHNN-TD ngày 29/5/2025 và Công văn số 2382/NHNN-TD ngày 31/3/2026 của NHNN.

Hiện chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank.

Người trẻ dưới 35 tuổi có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại các dự án đủ điều kiện có thể liên hệ một trong các ngân hàng này để được tư vấn về điều kiện vay vốn, hồ sơ và thủ tục theo quy định.﻿