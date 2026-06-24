Ngân hàng thông báo quy định mới từ 1/7: Liên quan đến các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng

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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa thông báo triển khai quy định bảo mật nâng cao đối với các giao dịch vượt hạn mức của doanh nghiệp theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Theo đó, Người đại diện pháp luật (NĐDPL) cần trực tiếp phê duyệt và xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt để đảm bảo an toàn tối đa cho giao dịch. Quy định này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao mức độ bảo mật trong giao dịch tài chính, ABBank cũng sẽ triển khai phương thức xác thực sinh trắc học và cập nhật phân quyền duyệt lệnh trên ABBank Business. Quy định áp dụng cho 2 nhóm doanh nghiệp như sau:

Với nhóm khách hàng tổ chức mới gồm doanh nghiệp mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày trở lên sẽ yêu cầu NĐDPL trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt.

Với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo mô hình "Người nhập và duyệt", NĐDPL phải xác thực bằng khuôn mặt đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày.

Song song với việc bổ sung xác thực sinh trắc học, ABBank cũng điều chỉnh quyền hạn của tài khoản "Người nhập và duyệt". Theo đó, các giao dịch vượt hạn mức chỉ được khởi tạo khi người thực hiện là NĐDPL. Người dùng chỉ được phê duyệt các lệnh do chính mình tạo và không thể phê duyệt giao dịch do người dùng khác khởi tạo.

Ngân hàng lưu ý, các giao dịch dưới ngưỡng hạn mức nêu trên vẫn được thực hiện theo phương thức hiện hành và không yêu cầu quét khuôn mặt.

Để tránh gián đoạn giao dịch khi quy định mới có hiệu lực, ABBank khuyến nghị các doanh nghiệp rà soát và cập nhật thông tin tài khoản.

Trường hợp NĐDPL chưa có tài khoản duyệt lệnh, doanh nghiệp cần đến các điểm giao dịch hoặc chi nhánh ABBank để đăng ký bổ sung. Với trường hợp đã có tài khoản duyệt lệnh, NĐDPL chỉ cần sử dụng thiết bị di động cài đặt ứng dụng ABBank Business và thực hiện quét khuôn mặt khi hệ thống yêu cầu trong quá trình phê duyệt giao dịch.

ABBank đồng thời khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các hình thức lừa đảo. Ngân hàng không yêu cầu khách hàng truy cập các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, mã khóa hay số thẻ qua điện thoại hoặc tin nhắn cá nhân.