Công an cảnh báo khẩn đến tất cả những ai sắp chuyển khoản 50.000 đồng kèm nội dung này!

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Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin vi phạm giao thông của người dân, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục sử dụng thủ đoạn giả mạo thông báo “phạt nguội” thông qua tin nhắn điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Công an xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và phòng ngừa loại tội phạm này.



Tin nhắn giả mạo của các đối tượng lừa đảo

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nhiều người dân đã nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu người nhận truy cập vào đường link đính kèm để tra cứu thông tin hoặc thực hiện nộp phạt trực tuyến. Nội dung tin nhắn thường được soạn thảo với ngôn từ mang tính cảnh báo, tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người dân nhanh chóng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.



Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đã xuất hiện trong thời gian qua nhưng hiện nay tiếp tục có dấu hiệu gia tăng với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ hoặc các dịch vụ nhắn tin trực tuyến để phát tán hàng loạt tin nhắn đến nhiều người dân.

Đáng chú ý, các đường link được gửi kèm trong tin nhắn thường có tên miền, giao diện và cách thức trình bày tương tự các trang thông tin điện tử chính thống của cơ quan nhà nước. Khi truy cập, người dân có thể nhìn thấy các nội dung như biển kiểm soát phương tiện, lỗi vi phạm, mức xử phạt hoặc thông báo yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt. Những thông tin này thực chất đều do các đối tượng tự tạo dựng nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người sử dụng.

Sau khi người dân làm theo hướng dẫn, nhập các thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP, các đối tượng sẽ thu thập dữ liệu để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong một số trường hợp, người dân còn bị dẫn dụ cài đặt các ứng dụng độc hại lên điện thoại, từ đó tạo điều kiện cho các đối tượng theo dõi, đánh cắp dữ liệu hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

Lực lượng Công an nhận định, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo sợ bị xử phạt, bị tăng mức phạt hoặc bị ảnh hưởng đến việc đăng kiểm phương tiện để tạo áp lực tâm lý, khiến người dân mất cảnh giác và nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu. Đây là yếu tố khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mặc dù phương thức, thủ đoạn không còn mới.

Trước tình hình trên, Công an xã Tề Lỗ khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa xác minh rõ danh tính; không chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo hướng dẫn từ những nguồn thông tin không chính thống.

Khi có nhu cầu tra cứu hoặc xử lý vi phạm giao thông, người dân cần thực hiện thông qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Mỗi người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao. Sự cảnh giác của người dân là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿