Bức ảnh gửi tiền ngân hàng lãi 444 triệu đồng khiến nhiều người trầm trồ

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ về khoản tiền tiết kiệm của gia đình đã khiến nhiều người phải trầm trồ. Ở độ tuổi 34, họ không chỉ có nhà, có ô tô mà còn có 6 tỷ gửi ngân hàng. 12 tháng lĩnh “sương sương” 444 triệu đồng tiền lãi, tương đương 37 triệu/tháng.

Bức ảnh do cô vợ đăng tải

Cô viết: “Khoe với mọi người chút thành tựu ở tuổi 34 của vợ chồng em. Chồng em chăm chỉ làm lụng, bọn em mới có 1 bé 4 tuổi, đã có nhà, xe và 6 tỷ gửi tiết kiệm ạ”.

Nhiều người xem xong chỉ biết thốt lên “nhà này quá đỉnh”.

“Vợ chồng cùng cố gắng, có chút của ăn của để thế này là hạnh phúc nhất rồi” - Một người cảm thán.

“Mình cũng 34 tuổi, có 1 bé 7 tuổi và 1 bé 20 tháng tuổi. Vợ chồng cũng động viên nhau cố gắng làm ăn tích lũy nên giờ cũng có 1,7 tỷ gửi tiết kiệm, 10 cây vàng. Nhà cửa, xe cộ cũng đủ cả mà tự thân 2 vợ chồng cố gắng chứ không dựa vào 2 bên gia đình. Cứ cố gắng thôi mọi người ạ, kiểu gì cũng đến lúc ổn định” - Một người chia sẻ.

“Gửi tiết kiệm cũng tốt nhưng số tiền lớn thế này thì mình nghĩ nên chia làm nhiều sổ sẽ tối ưu hơn, chứ dồn vào 1 sổ thế này nếu chẳng may có việc thì lại khó xoay sở, trừ khi gia đình đã có tiền mặt dự phòng” - Một người gợi ý.

“Nhìn mà vừa nể cũng vừa chạnh lòng. 32 tuổi mình kinh doanh bết bát quá, giờ 34 tuổi vẫn đang làm lại từ đầu, nhiều khi nghĩ cũng thấy buồn nhưng tự động viên bản thân còn sức khỏe, còn công việc chân chính để làm thì cũng là tốt rồi” - Một người bộc bạch.

Gửi tiền ngân hàng thế nào cho tối ưu?

1. Chia tiền thành nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau

Không ít người có thói quen gom toàn bộ tiền tiết kiệm vào một sổ với kỳ hạn dài để hưởng mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, cách làm này đôi khi lại khiến người gửi rơi vào thế bị động nếu phát sinh nhu cầu sử dụng tiền trước khi đến ngày đáo hạn.

Thế nên để tối ưu tính thanh khoản, bạn có thể cân nhắc chia khoản tiền thành nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau. Chẳng hạn, một phần gửi ngắn hạn 1-3 tháng để sẵn sàng sử dụng khi cần, phần còn lại gửi trung và dài hạn nhằm hưởng mức lãi suất tốt hơn. Cách phân bổ này giúp người gửi vừa duy trì được tính thanh khoản, vừa hạn chế việc phải tất toán toàn bộ khoản tiết kiệm trước hạn, từ đó bảo toàn được phần lớn lợi ích về lãi suất.

2. Lựa chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch sử dụng tiền

Lãi suất thường tăng theo kỳ hạn gửi, nhưng không phải lúc nào kỳ hạn dài nhất cũng là lựa chọn tối ưu. Điều quan trọng là xác định rõ mục tiêu của khoản tiền trước khi gửi. Nếu dự định dùng tiền trong khoảng 6 tháng đến 1 năm để mua xe, sửa nhà hay đóng học phí, việc chọn kỳ hạn tương ứng sẽ hợp lý hơn là gửi quá dài rồi phải rút trước hạn.

Ảnh minh họa

Ngược lại, với khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong vài năm, bạn có thể cân nhắc các kỳ hạn dài hơn để tận dụng mức lãi suất ổn định. Khi kỳ hạn gửi phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân, khoản tiết kiệm sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn mà không tạo áp lực nếu cần dùng đến tiền.

3. So sánh lãi suất và chọn hình thức gửi tiết kiệm phù hợp

Trước khi quyết định gửi tiền, bạn nên dành thời gian tham khảo lãi suất giữa các ngân hàng cũng như giữa hình thức gửi tại quầy và gửi trực tuyến. Trong nhiều thời điểm, gửi tiết kiệm online có thể được áp dụng mức lãi suất cao hơn so với gửi trực tiếp tại quầy, dù các quyền lợi cơ bản vẫn tương đương.

Bên cạnh đó, người gửi cũng nên quan tâm đến những yếu tố như uy tín của ngân hàng, chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện khi tất toán hoặc tái tục sổ tiết kiệm, thay vì chỉ nhìn vào chênh lệch lãi suất. Một mức lãi cao hơn đôi chút sẽ mang lại lợi ích, nhưng lựa chọn một ngân hàng phù hợp với nhu cầu giao dịch và kế hoạch tài chính lâu dài cũng quan trọng không kém để việc gửi tiền vừa an toàn vừa thuận tiện.