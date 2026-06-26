Giả cán bộ Bộ Công an, lừa "chạy" xóa nợ để chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Ngày 25-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Yến làm nghề mua bán bất động sản và kinh doanh heo. Từ khoảng tháng 2-2025, Yến bắt đầu tạo dựng hình ảnh là cán bộ thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an".

Để tạo lòng tin, Yến thường xuyên mặc quân phục Công an nhân dân, xuất hiện tại nơi ở của ông L. ở phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Người phụ nữ này còn dựng chuyện được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa nhân dịp 8-3 và giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành.

Ngoài ra, Yến còn sử dụng một tài khoản Zalo giả, tự xưng là lãnh đạo Bộ Công an để nhắn tin với ông L., tạo vỏ bọc là người đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, bí mật.

Tin tưởng những thông tin mà Yến đưa ra, ông L. giữ kín về "thân phận" của người phụ nữ này. Sau đó, Yến nhiều lần lấy lý do đi làm nhiệm vụ để mượn tiền làm kinh phí.

Đến tháng 5-2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí, người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch. Dù không phải cán bộ công an, Chí cũng giới thiệu bản thân là người thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an".

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 10-2025, một người đang gặp khó khăn về nợ nần đã nhờ Yến dùng "mối quan hệ" để thương lượng với các chủ nợ, xin được trả dần và xóa nợ.

Đổi lại, người này hứa trả cho Yến 3 tỉ đồng nếu việc giãn nợ và xóa nợ thành công. Sau khi nhận lời, Yến và Chí cùng tham gia thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ số tiền 3 tỉ đồng, cả hai không thực hiện được những cam kết đã đưa ra. Mỗi khi nạn nhân hỏi kết quả, Yến tiếp tục đưa ra các lý do như đang trực đại hội hoặc bận công tác đặc biệt để kéo dài thời gian.

Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong số 3 tỉ đồng nhận được, Yến đã chuyển cho Chí 280 triệu đồng, số tiền còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp giải quyết vụ việc.