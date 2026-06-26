Công an ra cảnh báo quan trọng về việc gửi tiết kiệm ngân hàng

Công an TP. Hà Nội mới đây đã phát đi thông báo khẩn cấp về tình trạng xuất hiện tràn lan các quảng cáo giả mạo ngân hàng và các tổ chức tài chính uy tín trên không gian mạng.

Các đối tượng lừa đảo thường xuyên sử dụng chiêu bài chào mời những "gói tiết kiệm VIP", "suất gửi nội bộ" hoặc các chương trình "ưu đãi đặc biệt" với mức lãi suất không tưởng lên đến 20%/năm. Mục tiêu của chúng là đánh vào tâm lý mong muốn sinh lời nhanh của khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi nạn nhân bắt đầu mất cảnh giác trước những lời hứa hẹn hấp dẫn, các đối tượng sẽ dùng nhiều thủ đoạn để dẫn dụ họ chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân đã được chuẩn bị sẵn.

Nguy hiểm hơn, kẻ gian còn yêu cầu người dân truy cập vào các đường link giả mạo hoặc cài đặt những ứng dụng độc hại không rõ nguồn gốc. Thông qua đó, chúng sẽ đánh cắp các thông tin bảo mật quan trọng, từ đó nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút sạch số tiền tiết kiệm của nạn nhân.

Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Trên thực tế, thị trường tài chính luôn hoạt động theo những quy tắc minh bạch và có sự kiểm soát chặt chẽ. Lãi suất huy động của tất cả các ngân hàng thương mại đều phải được niêm yết công khai, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật và sự quản lý của cơ quan chức năng. Do đó, những lời quảng cáo rầm rộ về các gói tiết kiệm bí mật hay những ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho số ít khách hàng với mức sinh lời vượt xa mặt bằng chung đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao.

Để không biến mình thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch gửi tiền thông qua ứng dụng ngân hàng chính thức, website uy tín hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng.

Trước khi đăng nhập hay thực hiện bất kỳ giao dịch trực tuyến nào, việc kiểm tra kỹ lưỡng tên miền website, địa chỉ truy cập và nguồn gốc ứng dụng là bước xác minh vô cùng cần thiết.

Nguyên tắc cốt lõi để giữ tiền an toàn là tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào dưới mọi hình thức.

Người dân cần giữ sự tỉnh táo, không vội vàng chuyển tiền theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội hoặc những cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh chính xác thông tin.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin cho kẻ gian, việc cần làm ngay lập tức là liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, phong tỏa giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.