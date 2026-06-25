Thông tin mới về việc chuyển tiền từ 10 triệu đồng

Ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 77 sửa đổi, bổ sung một số quy định về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến. Thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp xác thực nâng cao đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc thuộc nhóm khách hàng có mức độ rủi ro cao.

Theo đó, từ ngày 1/7 , nhiều giao dịch chuyển tiền của doanh nghiệp sẽ phải được người đại diện theo pháp luật trực tiếp phê duyệt và xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt.

Ngân hàng ABBank vừa thông báo, quy định mới được áp dụng đối với hai nhóm khách hàng. Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới mở tài khoản dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền và thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày trở lên sẽ yêu cầu người đại diện theo pháp luật xác thực khuôn mặt.

Từ ngày 1/7, nhiều giao dịch chuyển khoản trực tuyến của khách hàng doanh nghiệp sẽ phải áp dụng xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt.

Đáng chú ý, với nhóm hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp áp dụng mô hình kế toán đơn giản theo cơ chế “người nhập và duyệt”, ngưỡng xác thực được hạ xuống còn từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày. Điều này đồng nghĩa nhiều giao dịch vốn được thực hiện thông thường trước đây sẽ phải trải qua thêm một bước xác thực sinh trắc học.

Tương tự, TPBank cho biết đã đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, các giao dịch chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày sẽ phải xác thực sinh trắc học kết hợp mã OTP. Yêu cầu này cũng áp dụng đối với các giao dịch thanh toán hóa đơn có giá trị lớn hoặc giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Trong khi đó, các doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với ngân hàng dưới 12 tháng sẽ phải thực hiện xác thực khuôn mặt khi phê duyệt các giao dịch chuyển tiền và thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày trở lên.

Trước thời điểm quy định có hiệu lực, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, Sacombank, MB và nhiều tổ chức tín dụng khác đã liên tục phát đi thông báo đề nghị khách hàng doanh nghiệp hoàn tất cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Theo nhiều ngân hàng, nếu người đại diện hợp pháp chưa hoàn thành việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học theo quy định, doanh nghiệp có thể bị tạm dừng một số giao dịch điện tử như chuyển tiền hoặc rút tiền trực tuyến kể từ ngày 1/7.

Bên cạnh quy định về sinh trắc học, ngành ngân hàng cũng triển khai một thay đổi quan trọng khác liên quan đến thẻ thanh toán. Theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ từ sẽ chính thức ngừng được chấp nhận trên hệ thống thanh toán.

Sau thời điểm này, chủ thẻ từ sẽ không thể thực hiện các giao dịch rút tiền tại ATM, thanh toán qua máy POS hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan. Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng nhanh chóng chuyển đổi sang thẻ chip để tránh gián đoạn giao dịch.