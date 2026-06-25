Từ nay, người dùng ngân hàng này cần cập nhật lại sinh trắc học, nếu không sẽ bị ngừng giao dịch online

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Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa phát đi thông báo triển khai chương trình rà soát, cập nhật và thu thập lại thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Theo BAOVIET Bank, việc thu thập lại dữ liệu sinh trắc học được thực hiện nhằm đáp ứng các quy định hiện hành, đồng thời tăng cường an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, đặc biệt trên các kênh ngân hàng số.

Để hoàn tất việc xác thực sinh trắc học, khách hàng có thể thực hiện theo một trong hai hình thức.

- Xác thực trực tiếp trên ứng dụng BAOVIET Smart.

- Đến các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc để được hỗ trợ cập nhật thông tin.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn thành việc cập nhật trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo quá trình sử dụng các dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn.

Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BAOVIET Bank theo số 1900 55 88 48 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hướng dẫn.