Tài khoản ngân hàng của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau

Lực lượng công an thời gian qua đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động phạm pháp.

Thực tế điều tra cho thấy nhiều người trẻ đã bị dụ dỗ đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công, nhưng sau đó vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tài khoản thanh toán, dữ liệu tài khoản ngân hàng, thông tin định danh của doanh nghiệp và thông tin phục vụ giao dịch điện tử phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chủ thể và bảo đảm an toàn.

Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Trường hợp sử dụng doanh nghiệp hoặc tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp, thực hiện giao dịch cho tổ chức, cá nhân phạm tội hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo, đánh bạc… người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật.

Người dân cần thận trọng khi mở hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp nhưng không nhằm mục đích kinh doanh thực chất, cho thuê hoặc cho mượn tư cách pháp nhân, chuyển giao quyền quản lý tài khoản doanh nghiệp hay cung cấp thông tin xác thực giao dịch cho người khác sử dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan công an khuyến cáo người đại diện theo pháp luật cần trực tiếp quản lý việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; quản lý chặt chẽ chữ ký số, thư điện tử và các thiết bị xác thực giao dịch; không chuyển quyền kiểm soát tài khoản cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật, lực lượng công an khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán giấy tờ cá nhân, thông tin pháp nhân và tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc mở tài khoản ngân hàng theo đề nghị của người khác khi không trực tiếp quản lý hoạt động.

Bên cạnh đó, người dân không nên bàn giao sim điện thoại, email, mã OTP, chữ ký số hoặc thông tin đăng nhập tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào. Doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát hoạt động tài khoản ngân hàng, kiểm tra nhật ký giao dịch điện tử và phân quyền truy cập hệ thống để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện việc sử dụng trái phép thông tin doanh nghiệp hoặc tài khoản thanh toán, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.