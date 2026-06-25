Nộp 140 triệu đồng bảo hiểm nhân thọ trong 7 năm, đến khi rút tiền thì được thông báo "anh chỉ được nhận về 60 triệu": Chuyện gì đã xảy ra?

Một khách hàng tại Hà Nội mới đây cho biết đã tham gia bảo hiểm nhân thọ được 7 năm với tổng số phí đóng vào khoảng 140 triệu đồng. Tuy nhiên, khi liên hệ doanh nghiệp bảo hiểm để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, người này được thông báo giá trị hoàn lại chỉ vào khoảng 60 triệu đồng.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Nếu đã đóng tới 140 triệu đồng thì tại sao khi dừng hợp đồng lại chỉ nhận về chưa được một nửa số tiền?

Thực tế, đây là thắc mắc khá phổ biến của những người tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng chưa hiểu rõ cơ chế vận hành của sản phẩm.

Điều đầu tiên cần hiểu là bảo hiểm nhân thọ không hoạt động như một khoản tiết kiệm ngân hàng. Số tiền khách hàng đóng hằng năm không được giữ nguyên trong tài khoản cá nhân để đến lúc cần có thể rút ra gần tương đương số đã nộp.

Ngay từ khi hợp đồng có hiệu lực, một phần phí được sử dụng để chi trả cho quyền lợi bảo vệ rủi ro. Trong suốt thời gian tham gia, người được bảo hiểm vẫn được bảo vệ trước các sự kiện như tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo hoặc các rủi ro khác tùy theo quyền lợi đã lựa chọn.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm còn được phân bổ cho nhiều khoản chi phí khác như phí ban đầu, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ, chi phí duy trì hợp đồng và các sản phẩm bổ trợ về sức khỏe, tai nạn hoặc nằm viện nếu khách hàng đăng ký thêm.

Do đó, không phải toàn bộ 140 triệu đồng đã đóng đều được tích lũy thành giá trị tài khoản. Sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định hợp đồng, phần còn lại mới được dùng để tích lũy và tạo ra giá trị hoàn lại.

Một yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến số tiền khách hàng nhận được là thời điểm chấm dứt hợp đồng. Phần lớn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế với thời hạn kéo dài hàng chục năm. Nếu hợp đồng bị hủy trong giai đoạn đầu hoặc giữa thời gian tham gia, giá trị hoàn lại thường chưa cao do vẫn chịu tác động của các khoản chi phí được phân bổ trong nhiều năm đầu.

Nói cách khác, khách hàng đang sử dụng quyền lợi bảo vệ trong suốt 7 năm qua. Vì vậy, số tiền nhận về khi dừng hợp đồng không thể được tính đơn giản bằng tổng phí đã đóng trừ đi một khoản nhỏ.

Ngoài ra, nhiều người thường nhầm lẫn giữa số tiền đã nộp và giá trị hoàn lại của hợp đồng. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giá trị hoàn lại được xác định theo quy tắc và điều khoản ghi rõ trong hợp đồng, không phải là phép cộng cơ học của toàn bộ số phí khách hàng đã đóng.

Theo các chuyên gia tài chính, trước khi quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng nên xem kỹ bảng minh họa quyền lợi, đặc biệt là cột giá trị hoàn lại qua từng năm. Đây là thông tin giúp người mua hình dung rõ nếu dừng hợp đồng ở các thời điểm khác nhau thì có thể nhận lại bao nhiêu tiền.

Bảo hiểm nhân thọ được xây dựng chủ yếu để bảo vệ tài chính trước rủi ro trong dài hạn. Giá trị tích lũy là một phần của hợp đồng nhưng không phải mục tiêu duy nhất. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả của sản phẩm chỉ dựa trên số tiền nhận lại khi hủy hợp đồng thường không phản ánh đầy đủ những quyền lợi mà khách hàng đã được bảo vệ trong suốt thời gian tham gia.

Trường hợp khách hàng đóng 140 triệu đồng trong 7 năm nhưng giá trị hoàn lại chỉ khoảng 60 triệu đồng là ví dụ cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của bảo hiểm nhân thọ trước khi ký hợp đồng. Người tham gia cần cân nhắc khả năng tài chính dài hạn, đọc kỹ điều khoản và xác định đúng mục tiêu khi tham gia để tránh những kỳ vọng không phù hợp về sau.