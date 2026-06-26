Tổng Giám đốc LPBank được vinh danh “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số”

Vietnam I4 Impact Award là giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận các sản phẩm, giải pháp công nghệ có giá trị thực tiễn, đóng góp tích cực cho tiến trình chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm người dùng tại Việt Nam.

Việc đồng thời được ghi nhận ở cả cấp độ lãnh đạo và sản phẩm không chỉ cho thấy những kết quả nổi bật của LPBank trong hành trình chuyển đổi số, mà còn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của Ngân hàng từ mô hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng vận hành dựa trên công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng.

Dấu ấn từ tư duy lãnh đạo đổi mới

Trong khuôn khổ giải thưởng năm nay, ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc LPBank được vinh danh ở hạng mục "Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số", ghi nhận vai trò dẫn dắt chiến lược trong hành trình đổi mới toàn diện của Ngân hàng. Giải thưởng hướng tới các nhà lãnh đạo có năng lực thúc đẩy doanh nghiệp thích ứng với xu thế công nghệ, tạo ra giá trị thực tiễn thông qua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Hội đồng chuyên môn, ông Vũ Quốc Khánh được đánh giá cao nhờ định hướng lấy công nghệ làm nền tảng để nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều nhóm người dùng. Dưới sự điều hành của ông, LPBank từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiện đại và thực chất.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Vũ Quốc Khánh đã triển khai nhiều quyết sách quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa hoạt động và thúc đẩy mô hình ngân hàng số. Thời gian qua, LPBank tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, quản trị dữ liệu và tối ưu trải nghiệm khách hàng với hàng loạt dự án quy mô lớn. Nổi bật là việc triển khai thành công hệ thống Core Banking chỉ trong 7 tháng; ứng dụng AI vào chăm sóc khách hàng thông qua tổng đài AI Lumi; đồng thời phát triển các trợ lý ảo như KIM, Lita và Biva nhằm hỗ trợ vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc trong toàn hệ thống.

Song song với đầu tư công nghệ, LPBank cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, hiện đại và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo. Định hướng này không chỉ giúp Ngân hàng nâng cao năng lực thích ứng trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính – ngân hàng, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Chia sẻ về hành trình chuyển đổi số tại LPBank, ông Vũ Quốc Khánh cho rằng giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc số hóa quy trình, mà quan trọng hơn là tạo ra sự thay đổi trong tư duy quản trị, phương thức vận hành và văn hóa doanh nghiệp. Theo ông, những kết quả LPBank đạt được hôm nay là thành quả của sự đồng lòng, tinh thần đổi mới và quyết tâm chuyển đổi của toàn hệ thống.

"Quả ngọt" từ chiến lược chuyển đổi số

Bên cạnh giải thưởng dành cho lãnh đạo, LPBank cũng được vinh danh ở hạng mục "Dịch vụ số xuất sắc" với hai sản phẩm là LPBank Plus và LocPhat Pay. Đây được xem là "quả ngọt" của chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng nhằm hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Bà Vũ Nam Hương, Phó Tổng Giám đốc LPBank nhận giải Sản phẩm Dịch vụ xuất sắc cho 2 sản phẩm LPBank Plus và LocPhat Pay

Trong đó, LPBank Plus được xác định là một trong những sản phẩm trọng tâm trong chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số của Ngân hàng. Không chỉ đáp ứng các nhu cầu giao dịch cơ bản, ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích tài chính trên cùng một nền tảng, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm, quản lý tài khoản và sử dụng các dịch vụ phục vụ nhu cầu hằng ngày. Giao diện thân thiện, thao tác thuận tiện cùng khả năng cá nhân hóa cũng giúp LPBank Plus tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng ở nhiều độ tuổi và khu vực khác nhau.

Bên cạnh LPBank Plus, LocPhat Pay là giải pháp được LPBank phát triển dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số hoạt động kinh doanh. Nền tảng này phù hợp với các mô hình đa điểm bán, chuỗi bán lẻ, logistics và dịch vụ, cho phép quản lý giao dịch theo từng nhân viên, cửa hàng hoặc điểm bán, đồng thời tự động hóa quy trình đối soát và báo cáo. Ngoài hỗ trợ thanh toán bằng mã QR, LocPhat Pay còn giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu theo thời gian thực, quản lý dòng tiền tập trung và nâng cao hiệu quả vận hành. Qua đó, LPBank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp tài chính số theo hướng linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp thanh toán số, LPBank đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi giao dịch của khách hàng. Hiện hơn 90% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua các kênh số như: Mobile Banking, Internet Banking, QR và thẻ. Trong 12 tháng gần đây, giao dịch qua kênh số tăng 196%, phản ánh hiệu quả rõ nét của chiến lược chuyển đổi số trong việc thúc đẩy thanh toán điện tử.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thấy LPBank đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành, LPBank hướng tới kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, linh hoạt và cá nhân hóa hơn, nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, gần gũi với nhu cầu thường nhật của khách hàng trong kỷ nguyên số./.