Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 26/6

Khảo sát đầu giờ sáng ngày 26/6 , giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang sau nhịp điều chỉnh giảm của phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC giữ nguyên giá ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng . Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết cùng mức giá 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng . DOJI và Phú Quý tiếp tục giao dịch ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng , trong khi Bảo Tín Minh Châu giữ mức 142 - 146,2 triệu đồng/lượng . So với cuối ngày 25/6, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp không có biến động.

Đối với vàng nhẫn, SJC giữ nguyên mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng . DOJI và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng . Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch ở mức 142 - 145,5 triệu đồng/lượng , còn Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức 141,5 - 146 triệu đồng/lượng . Toàn bộ các thương hiệu đều không điều chỉnh giá so với phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng dao động từ 3 - 4,2 triệu đồng/lượng , trong khi vàng nhẫn ở mức 3 - 4,5 triệu đồng/lượng . Với mức chênh lệch này, nhà đầu tư mua vàng rồi bán ngay vẫn có thể chịu khoản lỗ từ 3 - 4,5 triệu đồng/lượng , tùy từng thương hiệu.

Trong khi đó, ﻿giá vàng thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố gần như đúng với kỳ vọng của thị trường. Điều này giúp xoa dịu phần nào lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất, đồng thời kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.

Hiện tại, giá vàng giao ngay đã tăng lên ngưỡng 4.016USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm tới 1% trong phiên.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: "Dữ liệu PCE nhìn chung đúng như kỳ vọng của thị trường. Đây là một trong những lý do khiến giá vàng giữ được sự ổn định trong phiên hôm nay."

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đánh dấu mức tăng mạnh nhất và là lần đầu tiên vượt mốc 4% kể từ tháng 4/2023. Con số này cũng trùng với dự báo của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD đảo chiều giảm, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm nhẹ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 80%, giảm từ 85% trước khi dữ liệu PCE được công bố nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 61% trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước.

Ông Meger cho rằng áp lực lạm phát vẫn sẽ là yếu tố được thị trường theo dõi sát trong thời gian tới. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá vàng liên tục suy yếu trong vài phiên giao dịch gần đây.

Trong phiên trước đó, giá vàng lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025, sau khi Fed phát đi thông điệp cứng rắn tại cuộc họp chính sách tuần trước, làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Mặc dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất, trong khi các tài sản sinh lời khác trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.