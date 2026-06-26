Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 11% trong sáng 26/6

Phiên giao dịch sáng 26/6, cổ phiếu VBB của ngân hàng VietBank ghi nhận mức tăng hơn 11% lên 13.900 đồng/cp. Từ đầu tháng 6 đến nay, cổ phiếu này đã tăng giá gần 18%.

Nếu so với đáy giữa tháng 3, cổ phiếu VBB đã tăng giá tới 58%.

Cổ phiếu VBB “nổi sóng” khi có động thái chia cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện kế hoạch chuyển sàn lên HoSE trong thời gian gần đây.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Việc niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB trên sàn HOSE được kỳ vọng sẽ giúp cổ phiếu của VietBank cải thiện mạnh mẽ về tính thanh khoản, đồng thời thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Hiện cổ phiếu VBB đang được giao dịch trên sàn UPCoM và sẽ chính thức dừng giao dịch trên sàn này từ ngày 30/6.

Bên cạnh đó, ngày 29/6, VietBank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%. Đây là một trong 3 đợt tăng vốn của VietBank trong năm nay.

Đầu tháng 6/2026, NHNN chấp thuận cho VietBank tăng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ 2026 thông qua, Ngân hàng dự kiến tăng thêm 4.779 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua 3 đợt.

Trong đó, đợt 1, VietBank dự kiến phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%) phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị phát hành gần 1.077 tỷ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn từ vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025).

Đợt 2, VietBank dự kiến phát hành thêm 296,14 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25%) cho cổ đông hiện hữu (cổ đông góp vốn mới). Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu phát hành là 2.961 tỷ đồng.

Đợt 3, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5%) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành hơn 740 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất cả 3 đợt, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng.