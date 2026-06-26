Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng 26/6 tại MB, HDBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 26/6 cho thấy Saigonbank tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, nhóm Big4 duy trì mức 6,8%/năm và nhiều ngân hàng khác niêm yết lãi suất từ 6,9-7%/năm ở cùng kỳ hạn.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 26/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Theo xếp hạng lãi suất kỳ hạn 12 tháng, Saigonbank vẫn là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất, trong khi nhóm Big4 duy trì biểu lãi suất không thay đổi.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Đứng đầu thị trường là Saigonbank với mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng này còn niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo sau là nhóm ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong đó, MBV và VCBNeo áp dụng mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng. PGBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi VIB áp dụng mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,8%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,9%/năm

Có 4 ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, gồm BVBank, LPBank, Bac A Bank và OCB.

Trong nhóm này, LPBank cũng là ngân hàng có mức lãi suất 18 tháng cao nhất khi áp dụng 6,95%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm ở hai kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất với mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng niêm yết mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây tiếp tục là nhóm ngân hàng có mặt bằng lãi suất ổn định nhất trên thị trường.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,4-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm, trong khi SHB niêm yết 6,5%/năm.

NCB hiện áp dụng mức lãi suất 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,1-6,35%/năm

MB đang niêm yết lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

VPBank áp dụng mức 6,3%/năm. TPBank và ABBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

ACB hiện niêm yết 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm, GPBank là 5,55%/năm và KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát khi áp dụng 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo số liệu khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện là 3,5 điểm phần trăm. Cụ thể, Saigonbank đang dẫn đầu với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi SCB áp dụng mức 3,7%/năm.

Ngân hàng được mở rộng cho vay dài hạn có thể gây sức ép lên thanh khoản và lãi suất

Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng 30 - 50 lần trong 10 năm qua: Lộ diện nhà băng bứt tốc nhanh nhất

Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng 30 - 50 lần trong 10 năm qua: Lộ diện nhà băng bứt tốc nhanh nhất Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế đặc biệt cho 18 dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise: Ứng biến của hệ thống ngân hàng?

Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế đặc biệt cho 18 dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise: Ứng biến của hệ thống ngân hàng? Nổi bật

Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại

Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại

15:30 , 26/06/2026
TPBank và Tinh Hà “Say Hi”: Cuộc gặp gỡ của những thương hiệu tiên phong trải nghiệm và phong cách sống

TPBank và Tinh Hà “Say Hi”: Cuộc gặp gỡ của những thương hiệu tiên phong trải nghiệm và phong cách sống

14:07 , 26/06/2026
Tổng Giám đốc LPBank được vinh danh “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số”

Tổng Giám đốc LPBank được vinh danh “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số”

13:30 , 26/06/2026
Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 11% trong sáng 26/6

Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 11% trong sáng 26/6

11:43 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên