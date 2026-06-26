Lãi suất ngân hàng 26/6 tại MB, HDBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 26/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Theo xếp hạng lãi suất kỳ hạn 12 tháng, Saigonbank vẫn là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất, trong khi nhóm Big4 duy trì biểu lãi suất không thay đổi.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Đứng đầu thị trường là Saigonbank với mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng này còn niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo sau là nhóm ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong đó, MBV và VCBNeo áp dụng mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng. PGBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi VIB áp dụng mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,8%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,9%/năm

Có 4 ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, gồm BVBank, LPBank, Bac A Bank và OCB.

Trong nhóm này, LPBank cũng là ngân hàng có mức lãi suất 18 tháng cao nhất khi áp dụng 6,95%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm ở hai kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất với mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng niêm yết mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây tiếp tục là nhóm ngân hàng có mặt bằng lãi suất ổn định nhất trên thị trường.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,4-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm, trong khi SHB niêm yết 6,5%/năm.

NCB hiện áp dụng mức lãi suất 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,1-6,35%/năm

MB đang niêm yết lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

VPBank áp dụng mức 6,3%/năm. TPBank và ABBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

ACB hiện niêm yết 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm, GPBank là 5,55%/năm và KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát khi áp dụng 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo số liệu khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện là 3,5 điểm phần trăm. Cụ thể, Saigonbank đang dẫn đầu với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi SCB áp dụng mức 3,7%/năm.