Ngân hàng thông báo quy định mới liên quan đến chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng

Theo ABBank, nhằm nâng cao mức độ bảo mật trên nền tảng ABBank Business, ngân hàng đã phân loại rõ ràng các hạn mức cần xác thực sinh trắc học tùy thuộc vào nhóm doanh nghiệp. Đối với nhóm khách hàng tổ chức mới, bao gồm các doanh nghiệp mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, mọi giao dịch chuyển tiền và thanh toán từ 50 triệu đồng mỗi lần hoặc tổng giao dịch từ 100 triệu đồng mỗi ngày đều bắt buộc người đại diện pháp luật phải trực tiếp phê duyệt bằng khuôn mặt.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo mô hình "người nhập và duyệt", yêu cầu bảo mật được thắt chặt hơn đáng kể. Người đại diện pháp luật sẽ phải xác thực bằng khuôn mặt đối với các giao dịch có giá trị từ 10 triệu đồng mỗi lần hoặc khi tổng giá trị giao dịch trong ngày đạt từ 20 triệu đồng trở lên. Các giao dịch dưới những ngưỡng hạn mức này vẫn tiếp tục được thực hiện theo phương thức hiện hành mà không yêu cầu quét khuôn mặt.

Động thái này nhằm tuân thủ Thông tư 77/2025/TT-NHNN, qua đó tăng cường an toàn tối đa cho các giao dịch tài chính của khách hàng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Song song với việc bổ sung lớp bảo mật sinh trắc học, ABBank cũng tiến hành cập nhật lại phân quyền duyệt lệnh đối với tài khoản "người nhập và duyệt". Điểm thay đổi quan trọng nhất là các giao dịch vượt hạn mức giờ đây chỉ có thể được khởi tạo khi người thực hiện chính là người đại diện pháp luật. Người dùng lúc này chỉ được phép phê duyệt những lệnh do chính bản thân mình tạo ra và hệ thống sẽ vô hiệu hóa khả năng phê duyệt các giao dịch do một người dùng khác khởi tạo.

Để đảm bảo các hoạt động tài chính không bị đình trệ khi quy định mới chính thức có hiệu lực, ABBank khuyến nghị tất cả các doanh nghiệp cần chủ động rà soát và cập nhật thông tin tài khoản ngay từ bây giờ. Trong trường hợp người đại diện pháp luật chưa có tài khoản duyệt lệnh, doanh nghiệp cần cử người đại diện đến trực tiếp các điểm giao dịch hoặc chi nhánh của ABBank để đăng ký bổ sung. Nếu đã sở hữu tài khoản duyệt lệnh, người đại diện pháp luật chỉ cần chuẩn bị sẵn thiết bị di động có cài đặt ứng dụng ABBank Business và thực hiện quét khuôn mặt khi hệ thống yêu cầu phê duyệt.

Cùng với việc triển khai các biện pháp bảo mật công nghệ cao, ngân hàng cũng không quên đưa ra lời cảnh báo người dùng cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Phía ngân hàng khẳng định tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng truy cập vào các đường link lạ hay cung cấp những thông tin bảo mật nhạy cảm như mật khẩu, mã OTP, mã khóa hoặc số thẻ thông qua các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn cá nhân.