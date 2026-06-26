Cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền tài khoản ngân hàng bằng công nghệ cao

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với quy mô lớn trên cả nước. Đáng chú ý, nhóm đối tượng đã sử dụng công cụ công nghệ cao để vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học của hệ thống thanh toán trực tuyến nhằm trục lợi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã thu thập, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng tại nhiều tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để đối phó với quy định xác thực sinh trắc học bắt buộc, các đối tượng đã mua và sử dụng một công cụ có khả năng chiếm quyền điều khiển camera trên điện thoại. Thay vì quét trực tiếp khuôn mặt chủ tài khoản, công cụ này sử dụng ảnh khuôn mặt mà các đối tượng thu thập được để đưa vào hệ thống xác thực, qua đó vượt qua bước nhận diện sinh trắc học. Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng thực hiện chuyển khoản, thanh toán phục vụ các hoạt động phạm pháp như đánh bạc, rửa tiền.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 đối tượng. Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2004, trú tại Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, các hệ thống ngân hàng, đặc biệt là hệ thống thanh toán trực tuyến, cần thường xuyên được rà soát, cập nhật và kịp thời khắc phục các lỗ hổng kỹ thuật, hoàn thiện quy định về thanh toán trực tuyến nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.

Sau khi vụ việc được phát hiện, các ngân hàng đã và đang nâng cấp các giải pháp bảo mật, khắc phục lỗ hổng kỹ thuật để ngăn chặn phần mềm độc hại can thiệp vào quá trình xác thực sinh trắc học của hệ thống thanh toán trực tuyến.