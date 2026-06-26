Lý do tiếp tục hoãn xét xử phúc thẩm cựu Tổng giám đốc SJC

Hôm nay (26/6), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).

Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC - Bị cáo Lê Thúy Hằng.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết đã nhận được một số tài liệu, chứng cứ do các bị cáo mới nộp bổ sung. Theo HĐXX, các tài liệu này cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá trước khi xem xét toàn diện vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Phiên tòa phúc thẩm được mở từ ngày 2/6, sau khi bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) và 11 trong tổng số 16 bị cáo bị kết án ở cấp sơ thẩm về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có đơn kháng cáo.

Tại phiên xét xử ngày 9/6, đại diện Viện Kiểm sát chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị HĐXX giảm 3 năm tù đối với bị cáo Hằng cho cả hai tội danh.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cho 10 bị cáo khác.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 30/9/2025, bị cáo Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù về hai tội danh nêu trên. Mười lăm bị cáo còn lại, với vai trò đồng phạm, bị tuyên mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, bản án buộc bà Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng; nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ nhà nước. Cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bà Hằng đã nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng; 95,8 tỷ đồng còn lại là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định của các bị cáo.

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vị trí Tổng giám đốc SJC, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, tờ trình khống nhằm nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Ngoài ra, các bị cáo còn mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để đưa vào dây chuyền sản xuất, gia công trái phép hàng nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn mang thương hiệu SJC. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỷ đồng.