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Nhận được tin nhắn này từ Vietcombank, tuyệt đối không bấm vào

| | Tài chính - ngân hàng

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng của Vietcombank liên tục phản ánh về việc nhận được các tin nhắn lạ mạo danh thương hiệu ngân hàng. Kẻ gian thường sử dụng chiêu bài thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn, đánh vào tâm lý tiếc rẻ của người dùng để dụ dỗ họ thực hiện theo các bước hướng dẫn hòng chiếm đoạt tài sản.

Theo thông báo mới nhất từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng nhận được các tin nhắn SMS lạ có chứa kèm đường link trong tin nhắn. Vietcombank xác nhận đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh thương hiệu ngân hàng nguy hiểm mà người dùng cần cảnh giác.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ phát tán hàng loạt tin nhắn SMS có chứa đường dẫn truy cập vào những trang web giả mạo giao diện của Vietcombank, điển hình như địa chỉ vcb-rewards.com. Ngay khi người dùng cả tin nhấp vào đường link, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu điền hàng loạt thông tin bảo mật cá nhân cực kỳ quan trọng. Dưới vỏ bọc xác minh nhận điểm thưởng, kẻ gian sẽ thu thập số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và đặc biệt là mã CVV. Chỉ với những dữ liệu này, tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân có thể bị chiếm đoạt chỉ trong tích tắc.

Ảnh: Vietcombank

Trước tình trạng lừa đảo diễn biến phức tạp, Vietcombank liên tục đưa ra cảnh báo nhằm bảo vệ tài sản cho người dùng. Khách hàng cần ghi nhớ nguyên tắc tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ hay mã OTP cho bất kỳ ai, bởi ngân hàng không bao giờ yêu cầu những dữ liệu bảo mật này dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên truy cập vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội. Khi nhận được mã OTP, hãy tập thói quen đọc kỹ nội dung tin nhắn để kiểm tra chính xác mục đích và tên đơn vị phát sinh giao dịch nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Phía ngân hàng cũng khẳng định, Vietcombank và các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo thương hiệu này.

Trong trường hợp khách hàng vô tình điền thông tin vào các trang web giả mạo, việc cần làm ngay lập tức là thực hiện khóa thẻ khẩn cấp. Bạn có thể gọi nhanh đến tổng đài hỗ trợ 1900545413 hoặc truy cập ngay vào ứng dụng VCB Digibank để tự thao tác khóa thẻ an toàn. Việc thường xuyên theo dõi mục cảnh báo rủi ro trên các kênh thông tin chính thức của ngân hàng cũng là cách chủ động nhất để tự bảo vệ mình trước những rủi ro an ninh mạng ngày càng khó lường.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

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