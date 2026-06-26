MB chính thức ký thoả thuận hợp tác với Cục Thuế và 33 Thuế địa phương trên cả nước

Ngày 26/6/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng 20 Thuế địa phương trên cả nước đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác tại Hà Nội.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử và tiếp cận các giải pháp tài chính – ngân hàng hiện đại.

Thỏa thuận hợp tác hướng tới mục tiêu kết nối liền mạch giữa tài khoản ngân hàng với các nền tảng thuế điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, an toàn.

Thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cùng nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam, MB sẽ cùng ngành Thuế triển khai các hoạt động hướng dẫn, tư vấn trực tiếp và trực tuyến cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các nội dung hỗ trợ bao gồm: phổ biến chính sách thuế, hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử, hỗ trợ mở và sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các nền tảng thuế số, cũng như tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng quy mô kinh doanh.

Thay vì chỉ hỗ trợ ở một điểm chạm duy nhất trong quy trình nộp thuế, MB đồng hành cùng người nộp thuế xuyên suốt toàn bộ giai đoạn phát triển – từ ngày đầu tiên thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế, qua toàn bộ quá trình quản lý, vận hành, kê khai và nộp thuế, đến khâu tiếp cận tín dụng ngân hàng dựa trên lịch sử tuân thủ thuế minh bạch để mở rộng kinh doanh.

Ông Phạm Như Ánh – Tổng giám đốc MB

Ông Phạm Như Ánh – Tổng giám đốc MB khẳng định lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt – không chỉ với MB và Cơ quan Thuế, mà hơn hết, với hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đang mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

“Trên cơ sở thế mạnh về công nghệ, hạ tầng số và kinh nghiệm phục vụ số lượng lớn khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, MB cam kết phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc triển khai các giải pháp thanh toán thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ kết nối dữ liệu phục vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng đơn giản, thuận tiện và hiệu quả,” CEO MB nói tại Lễ ký kết.

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng nhấn mạnh: “Đây là những đối tác then chốt, giúp hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ số, nâng cao năng lực quản trị, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, MB đã thể hiện rõ vai trò kết nối giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế, thông qua việc triển khai các giải pháp số tích hợp tiện ích nộp thuế, mở rộng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tích cực phối hợp truyền thông, hướng dẫn để hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng thuận tiện.”

Như vậy, sau buổi ký kết hôm nay, MB đã chính thức ký kết đầy đủ với 33 Thuế địa phương - nơi có chi nhánh của MB.﻿ Hệ sinh thái đang phục vụ 38 triệu khách hàng của MB sẽ biến mỗi điểm chạm ngân hàng thành kênh truyền tải chính sách thuế, nhắc nhở nghĩa vụ và hỗ trợ tuân thủ trong thời gian tới.