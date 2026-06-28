Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 28/6

Ảnh minh hoạ

Khảo sát sáng Chủ nhật (28/6), giá vàng trong nước giữ nguyên so với phiên giao dịch cuối tuần do thị trường bước vào kỳ nghỉ.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng , trong khi DOJI cũng duy trì mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng .

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng ở mức 145 - 148,5 triệu đồng/lượng , Phú Quý ở mức 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng , còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 143 - 147 triệu đồng/lượng .

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giữ mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng ; DOJI niêm yết 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng ; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng ; Phú Quý ở 145 - 148 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu ở mức 142,8 - 146,5 triệu đồng/lượng .

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Nhìn lại tuần giao dịch từ 22/6 - 28/6 , thị trường vàng trong nước trải qua một tuần biến động rất mạnh. Ngay trong ngày 22/6, giá vàng miếng tăng vọt lên vùng 148,7 triệu đồng/lượng trước khi nhanh chóng đảo chiều.

Diễn biến giá vàng SJC tuần qua

Trong các phiên từ 23 - 26/6, giá vàng liên tục lao dốc theo đà giảm của thị trường thế giới, có thời điểm vàng miếng SJC lùi về 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng , giảm khoảng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đỉnh đầu tuần.

Đến phiên 27/6, giá vàng phục hồi mạnh khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng , đưa giá vàng miếng trở lại vùng 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với đỉnh 148,7 triệu đồng/lượng được thiết lập vào đầu tuần.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng có một tuần đầy biến động. Kim loại quý chịu áp lực mạnh sau khi Fed phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, khiến giá có thời điểm rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Tuy nhiên, đến cuối tuần, giá vàng đã phục hồi trở lại sau khi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ công bố đúng như kỳ vọng, làm giảm bớt lo ngại về khả năng Fed sớm tăng lãi suất và kéo đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm khoảng 2,1%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 59%, giảm so với mức 64% trước đó.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định giá vàng đang ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ sau khi chịu áp lực bán mạnh trong những phiên đầu tuần.

Lãi suất cao và chính sách tiền tệ thắt chặt thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất - do lợi suất trái phiếu tăng và các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn.

Trong một báo cáo, TD Securities cho rằng do giá vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu và đồng USD, việc thị trường năng lượng tiếp tục duy trì sức mạnh có thể tạo thêm áp lực giảm đối với kim loại quý trong những tháng tới.

Tại thị trường vật chất, vàng lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi được giao dịch với mức giá cao hơn thông thường tại Ấn Độ, khi đợt điều chỉnh giá đã kích thích lực mua. Trong khi đó, nhu cầu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - vẫn ở mức yếu.