Lãi suất ngân hàng 27/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 27/6 cho thấy ACB đã trở lại vị trí dẫn đầu về lãi suất kỳ hạn 12 tháng với mức 7,3%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất ổn định.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

ACB hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát khi niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Đứng thứ hai là Saigonbank với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Trong đó, MBV và VCBNeo đồng thời áp dụng mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng, còn PGBank và VIB chỉ áp dụng mức này ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,9%/năm

Bốn ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm BVBank, LPBank, Bac A Bank và OCB.

Trong nhóm này, LPBank cũng là ngân hàng có mức lãi suất 18 tháng cao nhất với 6,95%/năm. Bac A Bank áp dụng mức 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi BVBank niêm yết 6,7%/năm ở hai kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất, với mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây tiếp tục là nhóm ngân hàng có chính sách lãi suất ổn định nhất trên thị trường.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,4-6,75%/năm

Techcombank dẫn đầu nhóm này với mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm, SHB niêm yết 6,5%/năm, còn NCB ở mức 6,4%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6-6,35%/năm

MB hiện niêm yết 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

VPBank áp dụng mức 6%/năm, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với trước đó. TPBank và ABBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo số liệu khảo sát, chênh lệch giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện đạt 3,6 điểm phần trăm. Trong đó, ACB dẫn đầu với mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi SCB chỉ niêm yết 3,7%/năm cho cùng kỳ hạn.