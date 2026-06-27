ABBank xúc tiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%, hướng tới vốn điều lệ hơn 20.000 tỷ

Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 43% so với vốn điều lệ hiện tại, đưa quy mô vốn của ngân hàng lên hơn 20.000 tỷ đồng nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn tới.

Khởi động lộ trình tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ABBank dự kiến phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành được sử dụng từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ngân hàng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng ngay từ thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa đầu tháng 7/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý.

Việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu đánh dấu bước hiện thực hóa cam kết của ABBank đối với cổ đông sau khi phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự hài hòa giữa mục tiêu gia tăng quyền lợi cổ đông và chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng, trong đó việc củng cố nền tảng vốn đóng vai trò then chốt.

Việc triển khai trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% là hoạt động đầu tiên thuộc kế hoạch tăng vốn điều lệ toàn diện mà ABBank đã xây dựng từ đầu năm, gồm ba cấu phần triển khai tuần tự: trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi hoàn tất cả ba cấu phần, quy mô vốn của Ngân hàng dự kiến lên hơn 20.000 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Kết thúc quý I/2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau một quý, mức tiến độ vượt trội so với bình quân ngành. Đặc biệt, ABBank ghi tên trong Top 10 ngân hàng có ROE trượt 4 quý cao nhất toàn hệ thống trong quý I/2026, khẳng định hiệu quả sinh lời thực chất từ chiến lược tái cấu trúc, chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian qua.

Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, tăng tốc trong giai đoạn mới

Bên cạnh kết quả lợi nhuận tích cực, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 291.000 tỷ đồng, huy động khách hàng đạt hơn 247.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng gần 139.000 tỷ đồng trong năm 2026. Ngân hàng đồng thời duy trì định hướng tăng trưởng thận trọng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, nâng tỷ lệ CASA và duy trì tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) dưới 70%.

Việc gia tăng quy mô vốn giúp ABBank nâng cao năng lực tài chính, phục vụ mục tiêu tín dụng, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành ngân hàng.

Hướng tới cột mốc niêm yết trên HOSE

Cùng với việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và nâng cao năng lực tài chính, ABBank đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM sang HOSE. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển của ngân hàng giai đoạn tới, trong đó việc đưa vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng là điều kiện tiên quyết để đáp ứng tiêu chí niêm yết của sàn này.

Việc niêm yết trên HOSE sẽ nâng cao đáng kể tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm các quỹ ETF nội địa và quỹ chỉ số quốc tế đồng thời cải thiện thanh khoản giao dịch cổ phiếu ABB một cách bền vững.

ABBank không ngừng gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng và cổ đông

Trong bối cảnh ABBank duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, ROE thuộc nhóm đầu ngành và không ngừng nâng cao chuẩn mực quản trị, kế hoạch chuyển sàn được xem là bước tiến quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính, hướng tới gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.