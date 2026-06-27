Ngân hàng cảnh báo loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dùng sập bẫy kẻ gian vì những thao tác tưởng chừng vô hại trên điện thoại. Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa vừa chia sẻ câu chuyện của chị Lê Thị Liên (trú tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân). Chỉ vì nghe lời đối tượng mạo danh công an, chị đã tải ứng dụng dịch vụ công giả mạo và chụp ảnh hai mặt thẻ ngân hàng cùng mã xác nhận. Ngay lập tức, tài khoản của chị bị bốc hơi 70 triệu đồng.

Chị Liên bàng hoàng kể lại quá trình bị lừa đảo. Sau vài cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ công an với lý do hỗ trợ cập nhật điểm giấy phép lái xe, chị được hướng dẫn cài đặt một ứng dụng giả mạo VNeID. Đối tượng liên tục thúc giục chị chụp toàn bộ giấy tờ, bao gồm cả hai mặt thẻ ngân hàng để đưa lên hệ thống. Ngay sau khi thực hiện và cung cấp mã xác nhận trong lúc luống cuống, số tiền lớn đã bị chuyển đi trước khi nạn nhân kịp nhận ra mình bị lừa.

Theo nhận định từ Công an tỉnh Thanh Hóa, kịch bản giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hay tòa án không phải là chiêu trò mới. Tuy nhiên, để gia tăng độ tin cậy, các ổ nhóm lừa đảo liên tục cập nhật "chiến thuật" mới, bám sát các chủ trương hiện hành như tích hợp thông tin cá nhân trên VNeID hay quy định trừ điểm giấy phép lái xe. Mục đích cuối cùng của chúng là dụ dỗ nạn nhân cài đặt mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy cắp tài sản.

Song song với đó, các thủ đoạn nhắm trực tiếp đến thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng cũng đang có chiều hướng gia tăng đột biến. Điển hình là các chiêu trò mời chào rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, hỗ trợ đóng hoặc hoàn phí bảo hiểm thẻ, thậm chí là lừa đảo mở thẻ tín dụng giả mạo để trục lợi.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, các ngân hàng đã liên tục phát đi cảnh báo và hướng dẫn người dân cách bảo vệ tài sản. Dựa trên khuyến cáo từ ngân hàng BAC A BANK, người dùng tuyệt đối không lưu trữ trên thiết bị di động những hình ảnh nhạy cảm như ảnh chụp hai mặt căn cước công dân, hộ chiếu hay thẻ tín dụng. Việc gửi những hình ảnh này qua các nền tảng mạng xã hội cũng tạo ra kẽ hở lớn, dễ dàng bị tin tặc đánh cắp nếu tài khoản bị hack.

Để đảm bảo an toàn giao dịch, bạn cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hay email lạ yêu cầu nhấp vào đường link hoặc quét mã QR. Không cung cấp số thẻ, mã bảo mật CVV ở mặt sau thẻ, mật khẩu hay mã xác thực OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khi thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, hãy tự tay quẹt thẻ thay vì giao cho nhân viên thu ngân.

Đối với các giao dịch trực tuyến, người dùng nên chủ động tắt tính năng thanh toán online của thẻ tín dụng khi không sử dụng, đồng thời điều chỉnh hạn mức phù hợp với nhu cầu thực tế. Không lưu thông tin thẻ để điền tự động trên các website, không liên kết ví điện tử thiếu uy tín và tuyệt đối không cho mượn thẻ hay sử dụng các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ trái phép qua máy POS.