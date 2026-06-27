Ngân hàng UOB hỗ trợ Hà Nội thu hút FDI chất lượng cao

Ông Victor Ngo (bên trái) đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam ký kết bản ghi nhớ với Sở Tài chính

Theo nội dung bản thoả thuận, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, năng lượng mới, bán dẫn, tài chính, xây dựng và hạ tầng. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng hiện diện tại Singapore cũng như các thị trường quốc tế.

UOB Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Tài chính thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như hội nghị, hội thảo, chương trình kết nối đầu tư nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Nội. Hai bên cũng thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc UOB Việt Nam, cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI, trong khi Hà Nội đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao.

Theo ông Victor Ngo, biên bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng hỗ trợ Hà Nội thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi, đồng thời phát huy vai trò kết nối của UOB giữa các nhà đầu tư quốc tế với cơ hội đầu tư tại Hà Nội và Việt Nam, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Theo UOB, ngân hàng đã thành lập bộ phận Tư vấn FDI chuyên trách từ năm 2013, thuộc mạng lưới 11 trung tâm tư vấn FDI trên toàn châu Á. Từ năm 2020 đến nay, ngân hàng đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp triển khai các dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo khoảng 60.000 việc làm.

Trước đó, ngân hàng Singapore này đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) nhằm thúc đẩy thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.