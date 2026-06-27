Nhìn ra thế giới Ngân hàng Trung ương Thái Lan nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ 1,5% lên 2,3% V.A • 27/06/2026 08:13

Ngân hàng Trung ương Thái Lan ( BoT) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 2,3% từ mức 1,5%, nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông giảm bớt.

Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoT ngày 24/6 đã nhất trí bỏ phiếu duy trì lãi suất chính sách ở mức 1%, đúng như dự đoán của thị trường. Ủy ban đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 xuống 1,8% từ mức 2% do hiệu ứng cơ sở, theo thư ký MPC Don Nakornthab.

"Sự mở rộng kinh tế của Thái Lan được dự báo sẽ mạnh mẽ hơn so với đánh giá trước đây, nhưng tăng trưởng vẫn còn thấp và không đồng đều," ông Don cho biết trong cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng tăng trưởng được hỗ trợ bởi xuất khẩu hàng hóa và đầu tư tư nhân liên quan đến chu kỳ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Theo bớt, các biện pháp của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng năng lượng và sự cải thiện trong chiến sự ở Trung Đông cũng sẽ hỗ trợ sự mở rộng kinh tế của Thái Lan trong năm nay. Theo nhận định của cơ quan quản lý, tác động của xung đột đối với các ngành sản xuất và du lịch ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán trước đây, với các doanh nghiệp lớn thể hiện khả năng thích ứng tốt hơn dự kiến.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục đối mặt với những hạn chế trong việc thích ứng và bị kìm hãm bởi sự cạnh tranh gay gắt. Hầu hết các hộ gia đình đều chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng thu nhập chậm lại và chi phí sinh hoạt tăng cao, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng tư nhân một khi các biện pháp hỗ trợ của chính phủ được chấm dứt, Ngân hàng trung ương Thái Lan nhận định. Lạm phát dự kiến sẽ tăng do các yếu tố phía cung, nhưng sau đó sẽ giảm xuống khi những áp lực này dần được giảm bớt, ông cho biết. Lạm phát chung trong năm 2026 và 2027 vẫn phù hợp với đánh giá trước đó, trung bình lần lượt là 2,8% và 1,4%. Ông Don cho biết lạm phát chung dự kiến sẽ đạt đỉnh 4,5% trong quý IV năm nay, do giá năng lượng và ảnh hưởng của hiện tượng El Niño. Tuy nhiên, giá tiêu dùng sẽ không tăng 5% trong năm nay như ngân hàng trung ương đã ước tính trước đó. Trong thời gian còn lại của năm 2026, lạm phát có thể vượt quá phạm vi mục tiêu 1-3% do sự chuyển dịch chi phí năng lượng và sản xuất, trước khi giảm vào năm 2027 do áp lực từ phía cung giảm bớt và ảnh hưởng của mức cơ sở cao trong năm 2026. Mặc dù lạm phát đã tăng do các yếu tố phía cung, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ tiếp tục theo dõi triển vọng và các rủi ro liên quan trong thời gian tới, ông Đơn cho biết.

Không cần tăng lãi suất

Nuttaporn Triratanasirikul, Phó Giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research), cho biết thị trường kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng này, vì lạm phát cao dường như chỉ là tạm thời. Trung tâm nghiên cứu này dự đoán lãi suất chính sách của Thái Lan sẽ duy trì ở mức 1% trong suốt cả năm. "Giá dầu đã giảm, đặc biệt là dầu thô West Texas Intermediate xuống dưới 74 đô la một thùng, làm giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát trong nền kinh tế Thái Lan", bà nói.

Ngoài ra, các chương trình kích thích đã được đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế đang trì trệ. "Rõ ràng sẽ không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào nữa, nhưng việc tăng lãi suất dường như không cần thiết vào lúc này khi giá dầu đang giảm", bà Nuttaporn nói với Bangkok Post. "Việc tăng lãi suất có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mong manh của nền kinh tế Thái Lan." Theo K-Research, gói kích thích của chính phủ thông qua việc vay khẩn cấp 400 tỷ Baht có thể giúp nền kinh tế tăng 0,3-0,6 điểm phần trăm. Trung tâm này dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan đạt 2% trong năm nay nhờ mức tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên.

Giữ lãi suất không đổi lâu hơn

Các chuyên gia dự đoán lãi suất chính sách có thể được duy trì ở mức 1% trong ít nhất một năm để hỗ trợ phục hồi kinh tế, dẫn đến chênh lệch lãi suất kéo dài giữa Mỹ và Thái Lan, góp phần làm suy yếu đồng Baht trong ngắn hạn. Đồng Baht đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 13 tháng, ở mức 33,40 so với đô la Mỹ. Đồng tiền Thái Lan đã mất giá 5,5% trong năm nay. Công cụ CME FedWatch dự báo 2 đợt tăng lãi suất trong năm nay, trong khi Bank of America dự đoán Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể thực hiện tới ba lần tăng lãi suất, trì hoãn việc cắt giảm lãi suất thêm hai năm nữa. "Nếu lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc tăng lên trong khi lãi suất của Thái Lan vẫn giữ nguyên, khoảng cách lợi suất Mỹ-Thái Lan ngày càng mở rộng có thể thúc đẩy dòng vốn chảy ra khỏi Thái Lan hướng tới lợi suất cao hơn và an toàn hơn của Mỹ, gây áp lực giảm giá lên đồng Baht", ông Therdsak Thaveeteeratham, Phó chủ tịch điều hành của Asia Plus Securities, cho biết. Koraphat Vorachet, trợ lý giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu tại Krungsri Securities, dự đoán BoT sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách cho đến cuối năm 2027 để thúc đẩy đầu tư tư nhân. Ông lưu ý rằng việc tăng lãi suất ở Thái Lan sẽ khó khăn hơn so với Mỹ hoặc các nước khác do sự phục hồi kinh tế vẫn còn mong manh.



