10 ngân hàng phát hành nhiều cổ phiếu nhất thập kỷ qua: Không phải Vietcombank hay VietinBank, VPBank và MB mới là hai nhà băng đứng đầu

Trong một thập kỷ qua, ngành ngân hàng đã trải qua làn sóng tăng vốn lớn chưa từng có. Thay vì chia cổ tức bằng tiền mặt, phần lớn nhà băng lựa chọn giữ lại lợi nhuận để chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng hoặc chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.

Kết quả là hàng chục tỷ cổ phiếu ngân hàng mới đã được đưa ra thị trường. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, từ cuối năm 2015 đến hết quý I/2026, tổng vốn điều lệ toàn hệ thống tăng từ hơn 260.600 tỷ đồng lên gần 926.710 tỷ đồng, tương đương lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm gần 66,6 tỷ cổ phiếu.

Nếu xét theo số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong giai đoạn này, VPBank là ngân hàng dẫn đầu toàn hệ thống.

Sau 10 năm, vốn điều lệ của VPBank tăng từ 8.056 tỷ đồng lên 79.339 tỷ đồng, tương đương ngân hàng đã phát hành thêm khoảng 7,13 tỷ cổ phiếu . Lượng cổ phiếu này chủ yếu đến từ các đợt chia cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và chào bán ESOP cho nhân viên, giúp quy mô vốn của VPBank tăng gần 10 lần so với năm 2015. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong khối ngân hàng tư nhân.

Đứng thứ hai là MB , với khoảng 6,46 tỷ cổ phiếu được phát hành thêm trong vòng một thập kỷ. Từ mức vốn điều lệ 16.000 tỷ đồng cuối năm 2015, MB đã nâng lên hơn 80.550 tỷ đồng vào quý I/2026. Hầu như năm nào ngân hàng cũng thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và liên tiếp chào bán riêng lẻ để bổ sung vốn tự có.

Techcombank xếp thứ ba với khoảng 6,20 tỷ cổ phiếu được phát hành thêm. Trong đó, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi ngân hàng thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100%, đưa vốn điều lệ tăng gấp đôi chỉ sau một lần phát hành, từ hơn 35.200 tỷ đồng lên hơn 70.600 tỷ đồng.

Vị trí tiếp theo thuộc về Vietcombank , với khoảng 5,69 tỷ cổ phiếu phát hành thêm sau 10 năm. Với nền tảng lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng, Vietcombank chủ yếu tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Nhờ đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 26.650 tỷ đồng lên hơn 83.556 tỷ đồng, liên tục giữ vị trí ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Ở vị trí thứ năm là ACB , với khoảng 4,20 tỷ cổ phiếu được phát hành thêm. Trong giai đoạn 2015-2026, ngân hàng liên tục chia cổ tức bằng cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng hơn 5 lần, từ 9.377 tỷ đồng lên hơn 51.366 tỷ đồng.

Ngay phía sau là HDBank , cũng phát hành khoảng 4,20 tỷ cổ phiếu trong 10 năm qua. Quy mô vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 8.100 tỷ đồng lên hơn 50.052 tỷ đồng, phản ánh chiến lược duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục bổ sung vốn để mở rộng hoạt động.

VietinBank đứng thứ bảy với khoảng 4,04 tỷ cổ phiếu được phát hành thêm. Sau nhiều năm gần như "đứng yên" do hạn chế về nguồn vốn Nhà nước, ngân hàng đã liên tiếp tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu trong vài năm gần đây, đưa vốn điều lệ từ hơn 37.200 tỷ đồng lên gần 77.700 tỷ đồng.

Đứng thứ tám là BIDV , với khoảng 3,86 tỷ cổ phiếu được phát hành thêm. Bên cạnh các đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu, BIDV còn thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính, đưa vốn điều lệ lên hơn 72.800 tỷ đồng.

SHB xếp thứ chín với khoảng 3,65 tỷ cổ phiếu phát hành thêm. Từ mức vốn điều lệ chưa đến 9.500 tỷ đồng cuối năm 2015, SHB hiện đạt gần 46.000 tỷ đồng sau nhiều năm liên tiếp chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn.

Khép lại Top 10 là VIB , với khoảng 2,92 tỷ cổ phiếu được phát hành thêm. Trong giai đoạn này, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 4.845 tỷ đồng lên hơn 34.040 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 7 lần sau một thập kỷ.

Ngoài nhóm dẫn đầu, nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận lượng cổ phiếu phát hành khá lớn như OCB (2,31 tỷ cổ phiếu), LPBank (2,34 tỷ cổ phiếu), Nam A Bank (1,41 tỷ cổ phiếu), NCB (1,63 tỷ cổ phiếu), TPBank (2,22 tỷ cổ phiếu), MSB (1,95 tỷ cổ phiếu), SeABank (2,30 tỷ cổ phiếu) hay Eximbank (0,63 tỷ cổ phiếu).

Ở chiều ngược lại, Sacombank là trường hợp đặc biệt khi không phát hành thêm cổ phiếu trong suốt 10 năm qua. Vốn điều lệ của ngân hàng vẫn giữ nguyên ở mức 18.852 tỷ đồng kể từ năm 2015 do còn trong quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng sau sáp nhập.

Việc hàng chục tỷ cổ phiếu mới được phát hành trong thập kỷ qua phản ánh chiến lược chung của các ngân hàng là giữ lại lợi nhuận để tăng vốn thay vì chi trả cổ tức tiền mặt. Cách làm này giúp cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), tạo dư địa mở rộng tín dụng và đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro ngày càng khắt khe như Basel II và tiến tới Basel III.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành thêm trong giai đoạn 2026-2030. Điều này cho thấy làn sóng phát hành cổ phiếu của ngành ngân hàng nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại, khi vốn tự có ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực tăng trưởng và sức cạnh tranh của mỗi nhà băng.