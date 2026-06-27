Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 14% trong tuần qua

Thị trường có tuần qua (22-26/6) tăng điểm thứ hai liên tiếp, nhưng điểm số chủ yếu vẫn chỉ đến từ một số ít cổ phiếu lớn như VIC và VHM, trong khi thanh khoản chung chưa được cải thiện. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 47,38 điểm, tương đương +2,59% lên 1.871,91 điểm, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp sau mức tăng gần 33 điểm trong tuần trước.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa: 20 mã tăng giá, 7 mã giảm. Đứng đầu bảng tăng là NVB (+14,29%), KLB (+13,95%), LPB (+10,42%), SGB (+9,24%) và SSB (+8,05%). Ở chiều ngược lại, EIB là mã giảm mạnh nhất tuần với -1,9%, tiếp theo là MBB (-1%), SHB (-0,73%), và bộ ba ngân hàng quốc doanh VCB, CTG, BID đều nằm trong vùng đỏ.

Cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc Dân (NCB) dẫn đầu toàn bộ nhóm ngân hàng với mức tăng 14,29%. Cổ phiếu này có một phiên tăng trần 9,38% ngày 24/6. Đà tăng của NVB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đang triển khai đợt chào bán riêng lẻ quy mô 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt phát hành riêng lẻ có quy mô lớn nhất ngành ngân hàng trong vài năm gần đây. Theo danh sách công bố, 22 nhà đầu tư tham gia đợt chà bán, trong đó nhà đầu tư đăng ký mua nhiều nhất là ông Phạm Đức Hùng với 88 triệu cổ phiếu, tương đương 880 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, NCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên hơn 29.280 tỷ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại.

LPB (LPBank) là mã ngân hàng có gây chú ý nhất tuần này. Theo công bố của LPBank ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Thông tin được xác nhận cổ đông mới chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng — Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, đây chỉ là khoản đầu tư cá nhân của ông Vượng khi đang có nguồn tiền nhàn rỗi, không phải động thái tham gia kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng.

Thông tin này lập tức kéo dòng tiền đổ vào mạnh mẽ. LPB kết phiên 25/6 ở giá 56.000 đồng/cp, cao nhất lịch sử niêm yết. Dù phiên cuối tuần thứ Sáu LPB bị chốt lời và giảm hơn 5%, cả tuần mã này vẫn tăng trên 10%.

KienlongBank (KLB) là mã tăng mạnh thứ hai tuần này với +13,95%. Tuần qua, Kienlongbank đã thông báo về việc phát hành cổ phiếu thưởng tới tỷ lệ tới 29,5%.

Cổ phiếu ngân hàng biến động trước hai thông điệp lớn từ chính sách

Tuần qua, toàn ngành ngân hàng cũng có 2 quy định mới đáng chú ý. Ngày 22/6/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó nổi bật là việc nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, sau chưa đầy 1 tuần công bố dự thảo để lấy ý kiến.

Theo đánh giá của Vietcap, trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án Xây dựng – Chuyển giao (BT) quy mô lớn và dài hạn, Thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. Áp lực lên các ngân hàng sẽ được giảm thiểu trong việc huy động vốn trung và dài hạn, vốn là nguồn vốn đắt đỏ và khó tiếp cận hơn tại thị trường Việt Nam.

Toàn ngành nói chung sẽ được hưởng lợi từ góc độ NIM. Tuy nhiên, một số ngân hàng có tỷ lệ tính đến cuối quý 1/2026 gần với mức trần cũ 30%, bao gồm Techcombank (TCB), VPBank (VPB) và MB (MBB), sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

Ngoài ra, các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank (VCB), BIDV(BID) và VietinBank (CTG), vốn là những ngân hàng có dư nợ

cho vay lớn trong lĩnh vực hạ tầng, cũng sẽ được hưởng lợi khi tiến độ giải ngân các khoản vay trung và dài hạn được đẩy nhanh, mặc dù tỷ lệhiện tại của các ngân hàng này không quá sát mức trần 30%.

Song song với Thông tư 25, Ngân hàng Nhà nước còn một quyết định đáng chú ý về tăng trưởng tín dụng khi đồng ý kiến nghị của ba doanh nghiệp gồm: Tập đoàn Vingroup, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise và CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) liên quan đến việc loại trừ dư nợ cấp tín dụng khi tính toán một số chỉ tiêu về tín dụng theo quy định đối với một số dự án mà ba doanh nghiệp đang triển khai. Tổng vốn huy động của 18 dự án này đạt 752.138 tỷ đồng, tập trung cao điểm vào giai đoạn 2026-2028 nhằm đẩy nhanh tiến độ hạ tầng chiến lược trước thềm APEC 2027. Trường hợp NHTM cấp tín dụng, cho vay để các doanh nghiệp thực hiện những dự án nêu trên thì NHTM được loại trừ dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hàng năm đối với khách hàng để triển khai các dự án đó, khi tính toán áp dụng mức tăng trưởng tín dụng hàng năm. Nói cách khác, ngân hàng có thể cho vay hàng trăm nghìn tỷ cho các dự án này mà không bị "ăn vào" room tín dụng của mình.