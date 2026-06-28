Cục Thuế phát công điện hỏa tốc: Triển khai gia hạn thuế, tiền thuê đất trên toàn quốc

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 14/CĐ-CT ngày 27/6/2026 gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn về việc triển khai Nghị định số 245/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2026.

Theo Công điện, cùng ngày 27/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2026. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30/12/2026.

Để kịp thời triển khai Nghị định của Chính phủ, Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan thuế chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm thi hành.

Về thời gian gia hạn, đối với thuế GTGT, thời gian gia hạn tối đa là 5 tháng đối với số thuế của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Đối với thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời gian gia hạn tối đa cũng là 5 tháng đối với số thuế của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý II/2026 và 2 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý III/2026.

Đối với tiền thuê đất, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026, tương ứng số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026.

Cục Thuế cũng lưu ý, người nộp thuế chỉ phải nộp văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần đối với toàn bộ số thuế và tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.

Thời hạn nộp văn bản đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 2/11/2026.

Cục Thuế đề nghị Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Công điện.