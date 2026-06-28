Cảnh báo mới nhất tới người dùng loa thanh toán

Theo Co-opBank, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng liên hệ với hộ kinh doanh và người sử dụng loa thanh toán, tự nhận là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật nhằm hướng dẫn cài đặt hoặc nâng cấp thiết bị.

Các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ. Những ứng dụng này có thể chứa mã độc, cho phép kẻ gian chiếm quyền điều khiển thiết bị của người dùng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tìm cách thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu khách hàng chụp ảnh chân dung hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, mã PIN và các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Sau khi chiếm được quyền truy cập điện thoại hoặc tài khoản của khách hàng, kẻ gian có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép, gây thiệt hại về tài sản.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi này, Co-opBank khuyến cáo khách hàng, thành viên các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), đặc biệt là các hộ kinh doanh và đơn vị đang sử dụng loa thanh toán, cần nâng cao cảnh giác.

Ngân hàng lưu ý khách hàng không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, ảnh chân dung hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân nào; đồng thời không thực hiện chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn đáng ngờ.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ Co-opBank qua Tổng đài 1900 54 55 54 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ khóa tài khoản kịp thời. Đồng thời, khách hàng nên thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất và phản ánh thông tin qua ứng dụng VNeID tại mục Dịch vụ khác/Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc/Kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự để được hỗ trợ xử lý.

Co-opBank khuyến nghị khách hàng thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ ngân hàng và cơ quan chức năng nhằm chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.