Tuần tới, một ngân hàng sẽ chốt quyền trả cổ tức gần 30%

Ngay trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 7, cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã: KLB) sẽ đón thông tin đáng chú ý khi ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 29,5% – thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay.

Theo thông báo, ngày 3/7/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện 29,5%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 29,5 cổ phiếu mới.

KienlongBank dự kiến phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.822 tỷ đồng lên hơn 7.537 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng thông qua đợt phát hành này.

Đây là một trong những đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu có tỷ lệ cao nhất của nhóm ngân hàng niêm yết trong năm 2026. Việc tăng vốn được kỳ vọng sẽ giúp KienlongBank bổ sung nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh KienlongBank, nhiều ngân hàng khác cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua chia cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu thưởng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7,5%, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.

Trong khi đó, ﻿Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng đang tiến gần tới việc triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.113 tỷ đồng.

Theo phương án được cổ đông thông qua, ABBank sẽ tăng vốn từ 13.972 tỷ đồng lên 20.245 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tỷ lệ 5%.

Làn sóng tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tiếp tục diễn ra sôi động trong ngành ngân hàng năm nay. Việc giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn điều lệ không chỉ giúp các nhà băng đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn, mở rộng quy mô tín dụng mà còn tạo nền tảng cho kế hoạch tăng trưởng trong những năm tới, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.