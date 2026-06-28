Lãi suất ngân hàng 28/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 28/6 cho thấy mặt bằng lãi suất không có nhiều biến động. Mức lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn chỉ xuất hiện tại một số ít ngân hàng, trong khi phần lớn nhà băng đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,8-6,9%/năm.

Nhóm lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn chiếm số ít

Theo biểu lãi suất mới nhất, ACB là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường khi niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, ngân hàng này còn áp dụng mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Saigonbank đứng ngay sau với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bốn ngân hàng còn lại cùng niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng là MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Trong đó, MBV và VCBNeo đồng thời áp dụng mức 7%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

Như vậy, trong số 34 ngân hàng khảo sát, chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Mức 6,9%/năm là nhóm phổ biến thứ hai

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là các ngân hàng niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BVBank, LPBank, Bac A Bank và OCB cùng áp dụng mức lãi suất này. Trong đó, LPBank còn niêm yết 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, cao nhất trong nhóm.

Nhóm này đang tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm.

Big4 tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất

Bốn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng được giữ ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm Big4.

Nhiều ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện áp dụng mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao nhất trong nhóm này.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm; SHB áp dụng 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm và MB là 6,35%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, TPBank và ABBank cùng niêm yết 6,25%/năm; Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm, trong khi VPBank niêm yết 6%/năm.

Nhóm ngân hàng dưới 6%/năm

PVcomBank hiện áp dụng mức 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank niêm yết 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo số liệu khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện đạt 3,6 điểm phần trăm. Điều này cho thấy dù mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn định, sự khác biệt về chính sách huy động giữa các ngân hàng vẫn khá lớn, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.